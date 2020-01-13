中美後日簽貿議，港股漲３１６點收２８９５４創半年高

《經濟通通訊社１３日專訊》本周三（１５日）中美將簽署首階段貿易協議，港股受消息刺

激高開１３４點或０﹒５％，報２８７７２點，再創半年高位。及後，騰訊（００７００）造好

，重返４００元大關及創近８個月高，以及人民幣持續造好令中資金融股走強，加上剛過去周末

本港二手藍籌屋苑成交按周升急增逾１﹒１倍，本地地產股發力推高大市，港股最多曾漲

３３３點見２８９７１創半年高位。最終恆指收報２８９５４點，升３１６點或升１﹒１１％，

主板成交１１１８﹒１１億元增約６﹒２１％。國企指數報１１３９６點，升１２９點或升

１﹒１５％。

Ａ股同樣造好，上證綜合指數報３１１５點，升２３點或升０﹒７５％。深證成分指數報

１１０４０點，升１６０點或升１﹒４７％。兩市總成交６６８０﹒３億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）走高１﹒９６％，報４０６﹒４元；友邦（０１２９９）

升０﹒７６％，報８６﹒６５元；匯控（００００５）升０﹒１７％，報５９﹒９５元；中移動

（００９４１）升１﹒８７％，報６５﹒４元；港交所（００３８８）彈１﹒８９％報

２８０﹒２元。



＊銀保監指堅決落實「房住不炒」，內房普遍走低＊



銀保監副主席黃洪近日指堅決抑制房地產金融化泡沫化，今年要堅決落實「房住不炒」要求

，消息令內房走軟。新城發展（０１０３０）挫５﹒９３％，報９﹒０５元；奧園

（０３８８３）走低１﹒７３％，報１２﹒５２元；時代中國（０１２３３）跌１﹒５８％，報

１４﹒９６元；碧桂園（０２００７）跌０﹒９７％，報１２﹒２６元；潤地（０１１０９）跌

０﹒５４％，報３６﹒９５元。

剛過去周末（１月１１日至１２日）本港十大二手藍籌屋苑錄得約１５宗買賣成交，按周升

１１４﹒３％或增加８宗兼連升三周，本地地產及相關股造好。太古Ａ（０００１９）升

２﹒９６％，報７４﹒７５元；新世界（０００１７）升１﹒６７％，報１０﹒９４元；新地

（０００１６）升１﹒９３％報１２１﹒３元，創突破２５０天線；信置（０００８３）升

１﹒０５％報１１﹒５元。

手機設備股繼續炒上。瑞聲科技（０２０１８）升１﹒５８％，報６７﹒６元；舜宇光學科

技（０２３８２）升２﹒６１％，報１４５﹒７元；丘鈦科技（０１４７８）升２﹒３８％，報

１３﹒７６元；雷蛇（０１３３７）近日推出一款新的手機遊戲手柄，全日飆９﹒０９％，報１

﹒４４元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒２６％，報１７﹒７元。



＊大市強勢新經濟股，阿里美團齊破頂＊



大市向好新經濟股繼續炒起，當中阿里巴巴（０９９８８）及美團（０３６９０）繼續創新

高，前者收漲２﹒２％報２２２﹒８元，後者升３﹒１９％，報１１３﹒１元。恆指公司今日發

出納入Ｗ股及第二上市公司諮詢文件，料５月有結果。另外，小米（０１８１０）揚４﹒２％，

報１１﹒９元；平安好醫生（０１８３３）走高５﹒１４％，報６１﹒３５元；美圖公司

（０１３５７）升１０﹒８３％，報１﹒７４元。

國家工信部指新能源汽車補貼不會大幅退坡，消息令部分汽車股上揚。比亞迪

（０１２１１）彈１５﹒８７％，報４４﹒９元；吉利（００１７５）走高２﹒１２％，報

１６﹒３４元；廣汽（０２２３８）升０﹒７１％，報９﹒９７元；華晨（０１１１４）升

１﹒７９％，報７﹒９７元；和諧汽車（０３８３６）升６﹒４％，報４﹒３２元。

中芯國際（００９８１）成功提前生產第一代１４納米規格ＦｉｎＦＥＴ工藝晶片量產，帶

動半導體板塊普造好。中芯漲５﹒５６％，報１３﹒６８元。華虹半導體（０１３４７）飆

１５﹒４７％，報２１﹒５元；康特隆（０１９１２）升０﹒５５％，報１﹒８４元；惟

ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌０﹒４３％，報１１４﹒８元。（ｋｓ）

