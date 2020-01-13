《每周華語－黃溢華》天災人禍、導彈橫飛、黑子白子、中和世局

《每周華語》烏克蘭航機不幸於上周在伊朗被錯誤擊落，生靈塗炭又死了１７９人之多。美

國伊朗局勢表面及時穩定下來，但未來一、兩個月形勢仍極不清晰。事實上，目下中東表面平靜

，但暗湧極多，美俄上周中東海域「相遇」，又可視為一小插曲：普京與土耳其及敘利亞交情不

錯，於中東不乏影響力。



澳洲山火，動植物極大量死亡。海洋溫度不斷上升，但下雨不足，不少地區氣溫升至攝氏

５０度以上。南半球現在是夏天，自２０１９年９月至今，山火已持續四個月。上周澳洲維多利

亞省維持「災難」級別的危機水平。不只山火地區天空現「火紅」顏色，新西蘭天空亦見「泛紅

」，而南極及新西蘭的高山已受直接灰塵的影響。目前仍面對山火╱乾旱災難的澳洲不少主要政

經地區，天災未止，便要面對即時巨大的經濟收縮下滑壓力。維多利亞省等地區，出現「旱雷」

，可能引發新的山火火頭，而搶救山火，面對強風，又要與時間競賽，人力物力有限之下，或許

只有天氣及時「改變」下大雨等才有利救火，否則澳洲山火，有可能不幸地持續多月至年中之前

。澳洲在山火熄滅「後」：收拾重建受災地區及刺激經濟的考驗更大！天災多的是，「地球村」

的氣候很大可能加速變動引起更多災難。全球溫度不斷上升，衍生更多疫情及不可遇見的人類╱

物種之生存問題。這一切都是人類經濟社會的負面「界外」效應。又例如多年前颱風吹至中國東

北部，大量農產品及牲畜損失，最終自俄羅斯買入大量豬隻，卻又引入傳染病：非洲豬瘟。終於

內地大量豬隻死亡，２０１９年內地豬肉價格大約升了一倍。可見不同的天災（人害？），不斷

有更大破壞性的災難出現，因而不可看輕全球溫度每一年以「小步」上升：「地球村」吃不消，

海洋要平衡「自己」，會以不同形式衍生「輸出」熱能，未來十年八載，有更大殺傷力的颱風╱

颶風出現在亞洲、北美及其他地區機會上升可能加快，而人類社會必付出更大的成本才可「消化

」生態的「失衡」。一旦農產品大量失收，細菌橫行的世界，甚而更多不知名的疫情爆發，南北

極、各大高山冰川正加快消失：水平線再上升，水災又必出現了。工業革命及創新科技，可能最

終為人類帶來了更大的災難。香江秋天「不見」了，只有小量黃葉落葉！不見有正常的「落葉歸

根」，即使春天回來，植物失去足夠枯葉的營養去開花結果……長此下去，後果如何？可想而知

了。



上周三（８日），美國總統特朗普美全國講話，化解了美國伊朗兩國直接即時的軍事衝突，

股市大力反彈、金價╱油價回落。但伊朗╱伊拉克以至中東各國╱地區，自二戰後已有大量大小

不一的衝突，數之不盡。１９７０年代，油價上升多倍，使全球通脹急升。人類不斷採用「石化

」能源，引致氣候大變，亦因為政治利益甚而宗教文化相差太大，經濟增長有得益，但最終可能

是「得不償失」的能源發展結果、結局。



美國與伊朗╱伊拉克軍事爭持甚久，而伊拉克╱伊朗多年前早有大型軍事衝突。英法二戰後

１９５０年代退出而美國主導了中東的政經發展：中東乃石油重要出產地區，中國原油主要由伊

朗輸入，美國能源可自給自足，但中東左右石油產業力量甚大，因而以色列也好，沙地也好，敘

利亞也好，均找大國配合自身需要互動，中英美俄、歐盟（德法為主）亦主動爭取於中東更大的

影響力。石油一百多年前在中東油井大量生產，亦使利益累積為巨大的政治軍事破壞力。核能「

好、好、好」，一旦失控，後果極為可怕，且一千幾百年也不易收拾。因而核能有很大的「全局

應用」的局限性。日本２０１１年的「九級」大地震，引致核災難，日本的東北差點兒全毀，可

見核能「好用」、可愛的一面，一失控及「有序」停用亦不容易及時控制、執行。人類不斷需求

更多能源，但未有真正的持續能源科技至今出現。能源創新很多年，能源的生產根本無真正的突

破！因而中東仍是兵家必爭的地區了。



正是「黑貓也好，白貓也好，捉到老鼠便是好貓」。圍棋世界，黑子白子殺傷力、運用力一

樣；棋聖吳清源的「中和」人生、「中和」棋局、哲理及其「六合」世界、棋局「下子」觀點，

亦可借鏡作為解決人類中長線在天災人禍，平衡擴展╱成本（輸入╱輸出），解決地緣政治困局

的方案之內容╱限制。黑白子數目「有限」，棋盤空間也「有限」：人類「無限」的需求，根本

無可能有真正的「贏家」，「無限」不可能由「有限」的「輸入」去解決。棋聖及電腦╱人工智

能也不可能於無限的「子數」及「棋盤」下棋：而有下棋結果。



有云：「吾生也有涯、而知也無涯。以有涯隨無涯，殆已」。無限大棋盤，不可能在此「下

棋」：因為「無限」，那有結局？！地緣政局失衡，主因之一乃各國希望無限增長及無限主導棋

局：戰爭因而出現、甚而無可避免。



下棋局，不可以一局之勝敗，看誰人的棋力較好。上周市場波動，金╱油╱股債市波動。本

周見中美簽訂第一階段的貿易協議，又外電指中美又快將重啟半年一次的交流會議都是正一消息

。但天災人禍日多，地緣形勢仍未見真正的出路、解決方案。各大國各有所需之下，中短期不易

有共識！美股上周再升見新高，形勢大好乎？美經濟數據向好但全球失去宏觀動力，如何是好？

！《資深市場人士 黃溢華》

