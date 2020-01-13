《鍾之日記》騰訊節節上揚，車股迎頭趕上

《鍾之日記》１月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美首輪貿談本周進入「大直路」，周三（１５日）即將簽署第一階段貿易協議。國務院副

總理劉鶴今日將率團訪問華盛頓。美國財長努欽周日表示，協議翻譯工作未曾出現改變，不知道

貿易協議未能如期簽署的謠言從何而來。另外，據報道，美國和中國將每半年舉行一次會談，以

解決兩國爭端，商討改革事宜。

香江魚缸受消息刺激高開１３４點或０﹒５％，報２８７７２點，再創半年高位。及後，騰

訊（００７００）造好，重返４００元大關及創近８個月高，加上剛過去周末本港二手藍籌屋苑

成交按周升急增逾１﹒１倍，本地地產股發力推高大市，港股最多曾漲３３３點見２８９７１創

半年高位。最終恆指收報２８９５４點，升３１６點或升１﹒１１％，主板成交１１１８﹒１１

億元增約６﹒２１％。騰訊收升近２％，以全日最高位４０６﹒４元收市，突破「南非底」，成

交額１１０﹒８６億元。

祖國股市低開低走，最多曾跌０﹒５％，但尾盤在半導體板塊帶動下爆發，全日升幅急擴至

０﹒７５％，在全日最高位３１１５﹒５７點收市，不但突破三千一，更刷新自去年４月底以來

新高。科技板塊爆發，帶動深成指全日漲１﹒４７％。全日成交６６７９億元人民幣，按日增

４﹒３％。



＊內地新能源汽車補貼不退坡，比亞迪抽升一成六＊



工信部部長苗圩在中國電動汽車百人會論壇針對新能源汽車補貼問題回應稱，為穩定市場預

期，保障產業健康持續發展，今年的新能源汽車補貼政策將保持相對穩定，不會大幅退坡，希望

行業企業堅定發展信心，加大創新力度，提升產品品質，加強市場開拓，共同推動新能源汽車產

業高質量發展。

此外，中汽協發布２０１９年汽車工業經濟運行情況報告，去年汽車銷量錄２５７６﹒９萬

輛，同比下降８﹒２％。新能源汽車銷量同比繼續下降，全年銷量錄１２０﹒６萬輛，按年跌

４％。報告指，２０１９年新能源汽車受補貼退坡影響，下半年呈現大幅下降態勢。

中汽協秘書長助理許海東表示，預計今年新能源汽車整體持平或微增，加上美國電動車生產

商特斯拉預計的１０萬輛銷量，今年新能源汽車預計１２０萬輛左右，與今年銷量相約。

雖然行業數據反映內地汽車市場寒冬依然，但苗圩的言論為市場注入一定信心，新能源車股

今日表現突出。其中，比亞迪（０１２１１）飆升１５﹒９％，收報４４﹒９元，為２０１９年

８月６日以來最高；獲花旗調高目標價的永達汽車（０３６６９）亦抽升１３﹒２％，和諧汽車

（０３８３６）大漲６﹒４％，吉利汽車（００１７５）升２﹒１％，華晨中國（０１１１４）

亦揚１﹒８％。



＊港交所生意滾滾來，變身生發發＊



中美貿易戰稍見緩和，但不能改變美國上市中概股的歸國步伐，繼阿里巴巴（０９９８８）

去年底極速來港上市，更迎來了市值上升的大好消息，多間在美上市的中概股，如攜程、百度、

網易等均心思思，近期都放風稱計劃來港第二上市，外界都預計港交所今年接「大刁」會接到手

軟。

除了考慮第二上市的美股紅籌外，還有不少巨無霸亦打算來港集資撈一筆，最矚目當數阿里

支付寶之母公司、全球最大市值獨角獸螞蟻金服，內媒傳螞蟻金服將搶先一眾中概科網股來港上

市，目前螞蟻金服估值約１６００億美元，可以猜想到這筆生意對港交所是多麼的吸引。另外傳

出考慮來港上市的公司，還包括於中國經營肯德基、必勝客及Ｔａｃｏ Ｂｅｌｌ等餐飲品牌

的百勝中國，以及由淡馬錫支持的生物科技公司創勝集團。

港交所最近的表現終於可算得上「生發發」，全日升１﹒９％，報２８０﹒２元，創去年４

月以來新高，達到歷史峰值區間，看來港交所改革上市規則後，長遠風險未可得知，但短期的收

益確實可觀。

而終於捨得讓螞蟻金服上市的阿里巴巴，今日再刷新歷史新高２２４﹒６元，提前下車的股

民一臉落寞。阿里全日漲２﹒２％，報２２２﹒８元。



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