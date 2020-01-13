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即市新聞

13/01/2020 10:03

【台灣選戰】兩岸關係料難改善，廈門港務跌停，中國國旅挫３％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》台灣２０２０年總統大選塵埃落定，現任總統蔡英文以破紀錄
的８１７萬票成功連任，超越２００２年以７６５﹒９萬票當選總統的馬英九，成為台灣史上得
票最高的總統候選人，大勝對手屬國民黨的現任高雄市市長韓國瑜２６４萬票。
　　在當選後的國際記者會上，中外傳媒的焦點主要放諸在兩岸議題上，蔡英文強調民主的台灣
及民選政府不會屈服於威脅恫嚇，相信兩岸的相互尊重及良性互動，才符合彼此人民的利益與期
待，「這場選舉的結果，就是最清楚的答案」。她稱未來將盡最大努力，在堅持主權及民主自由
價值的原則下，為兩岸關係和平穩定所作承諾，也會致力改善兩岸關係。
　　在北京，外交部指出台灣問題是中國內政，無論台灣內部局勢怎樣變化，世界上只有一個中
國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變，堅持一個中國原則、反對台獨、反對「兩個中國」
和「一中一台」的立場不會改變。國台辦則重申，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意
在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣推動兩岸關係和平發展。
　　台灣選戰塵埃落定，兩岸繼續自說自話，目前難以看到未來４年雙方關係破冰，大陸將繼續
限制居民到台旅遊，而台灣則繼續吸引台商回流。福建本地的上市公司普遍急跌，廈門港務（深
：０００９０５）跌停，漳州發展（深：０００７５３）挫７﹒１％，三木集團
（深：０００６３２）跌５﹒１％，福建金森（深：００２６７９）跌４﹒１％，廈門空港（滬
：６００８９７）同挫３﹒６％。
　　國內旅遊股亦備受打擊，中國國旅（滬：６０１８８８）跌３﹒２％，海航創新
（滬：６００５５５）、宋城演藝（深：３００１４４）跌２﹒１％。（ｅｙ）

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