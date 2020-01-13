【台灣選戰】蔡英文得票８１７萬，以史上最高票數成功連任總統

《經濟通通訊社特約記者余萃雯１３日台灣專電》台灣２０２０年總統大選塵埃落定，現任

總統蔡英文以破紀錄的８１７萬票成功連任，超越２００２年以７６５﹒９萬票當選總統的馬英

九，成為台灣史上得票最高的總統候選人，大勝對手屬國民黨的現任高雄市市長韓國瑜２６４萬

票。高票連任的蔡英文發表勝選談話時表示，這場選舉結果重要意義是當台灣的主權、民主被大

聲威脅時，台灣人民會用更大的聲音喊出台灣的堅持。

在勝選致辭中，蔡英文感謝台灣人民的勇氣與堅持，指相信全世界許多民主國家、香港的朋

友，都會為大家的決定感到高興。她提到，台灣人民用選票，選擇讓民主進步黨繼續執政，並且

維持國會的多數。這樣的結果代表，在過去四年，執政團隊和立法院黨團，正走在正確的方向上

。

蔡英文向台灣人民保證，絕不會因為勝利，而忘記反省。於過去這四年，執政團隊有成績，

但是也有不足的地方，台灣人民願意再給她四年，她會把做不夠好的、來不及做的，做得更好和

更多。



＊蔡：下一階段改革提升全體國力，感謝韓國瑜及宋楚瑜一起完成民主之旅＊



對於連任後的重點工作，蔡英文指下一個階段改革是要在過去四年基礎上提升全體國力，讓

所有國民得到更好的照顧，台灣成為印太地區不可或缺的一員。具體的措拖包括經濟轉型再升級

，例如亞洲高階製造與研發中心、金融服務中心等等；對人民照顧升級，包括「長期照顧２﹒０

」再升級、０－６歲「國家跟你一起養」、青年發展的全力支持；另外國家區域發展得更平衡，

例如「大南方大發展計劃」的落實；以及更積極的國際參與，讓台灣在印太區域上不可或缺一員

。

於是次選舉中大幅拋離對手韓國瑜及宋楚瑜的蔡英文亦向兩人表示致意，感謝對方與她一起

完成這段民主之旅，她指將帶著選舉過程中的建設性批評，開啟下一個任期，相信未來大家也會

有合作的空間。

