  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2020 09:32

【大灣區】廣州期貨交易所籌設方案正徵求部委意見

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒消息指，廣州期貨交易所的籌設方案正在徵求部委意見
，如能成功籌設，將會把廣州打造成期貨交易的大本營，產生強大的資金聚集效應。
　　除了廣州期貨交易所，廣東今年還將做好絲路保險公司、粵港澳大灣區國際商業銀行、國際
海洋發展銀行組建工作。同時，建設粵港澳大灣區互聯互通的區塊鏈貿易融資平台，充分利用廣
州、深圳央行金融科技試點城市政策，形成人工智能、大數據、區塊鏈等前沿研究優勢。
（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文：在民意基礎上處理兩岸關係 不屈於威脅恫嚇
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文得票817萬 史上最高票數成功連任
興證快訊13/01/2020
新股熱潮持續
樓市「胡」言13/01/2020
胡．說歷史：紅色資本曾奉命掃「城市花園」 誠哥最終點抉擇？
國際動態13/01/2020
伊朗突轉軚承認 誤擊落烏航客機
生財有道10/01/2020
李嘉誠現身長實晚宴 李澤鉅指集團從無離開內地市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金