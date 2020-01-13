【大灣區】廣州期貨交易所籌設方案正徵求部委意見

《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒消息指，廣州期貨交易所的籌設方案正在徵求部委意見

，如能成功籌設，將會把廣州打造成期貨交易的大本營，產生強大的資金聚集效應。

除了廣州期貨交易所，廣東今年還將做好絲路保險公司、粵港澳大灣區國際商業銀行、國際

海洋發展銀行組建工作。同時，建設粵港澳大灣區互聯互通的區塊鏈貿易融資平台，充分利用廣

州、深圳央行金融科技試點城市政策，形成人工智能、大數據、區塊鏈等前沿研究優勢。

（ａｃ）

