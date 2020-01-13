《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒消息指，廣州期貨交易所的籌設方案正在徵求部委意見
，如能成功籌設，將會把廣州打造成期貨交易的大本營，產生強大的資金聚集效應。
除了廣州期貨交易所，廣東今年還將做好絲路保險公司、粵港澳大灣區國際商業銀行、國際
海洋發展銀行組建工作。同時，建設粵港澳大灣區互聯互通的區塊鏈貿易融資平台，充分利用廣
州、深圳央行金融科技試點城市政策，形成人工智能、大數據、區塊鏈等前沿研究優勢。
（ａｃ）
13/01/2020 09:32
【大灣區】廣州期貨交易所籌設方案正徵求部委意見
《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒消息指，廣州期貨交易所的籌設方案正在徵求部委意見
，如能成功籌設，將會把廣州打造成期貨交易的大本營，產生強大的資金聚集效應。
除了廣州期貨交易所，廣東今年還將做好絲路保險公司、粵港澳大灣區國際商業銀行、國際
海洋發展銀行組建工作。同時，建設粵港澳大灣區互聯互通的區塊鏈貿易融資平台，充分利用廣
州、深圳央行金融科技試點城市政策，形成人工智能、大數據、區塊鏈等前沿研究優勢。
（ａｃ）
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