【聚焦人幣】調查：無論中美貿易協議簽署與否，人民幣乃將走貶

《經濟通通訊社１３日專訊》中國國務院副總理劉鶴將於今日訪美，簽署首階段的貿易協議

。人民幣繼續走高，人民幣兌美元中間價今早報６﹒９２６３，較上交易日升８８點子，續創逾

５個月高。離岸人民幣（ＣＮＨ）升至５個月高位，今早曾高見６﹒９０６２。

不過《路透》一項針對人民幣的調查發現，即使中美貿易緊張關係有望改善，但料仍困難重

重，因此受挫的人民幣在未來一年將不會獲得喘息。絕大多數受訪策略師對人民幣上漲抱持謹慎

態度，認為在欠缺更加全面、明確和持久協議的情況下，這種漲勢將難以為繼。

調查在１月３至９日訪問了６０位策略師，他們認為，人民幣兌美元（ＣＮＹ＝ＣＦＸＳ）

三個月後將走貶約１％至７﹒０，１２個月後將徘徊在該水準附近。

荷蘭合作銀行亞太金融市場研究主管Ｍｉｃｈａｅｌ Ｅｖｅｒｙ認為，未來貿易協議將會

失敗，近來的樂觀情緒沒有理由可言，「這只是個幻覺」。長期來看，人民幣絕對偏空。ＩＮＧ

大中華區分析師Ｉｒｉｓ Ｐａｎｇ表示，即使簽訂第一階段協議，人民幣仍將高度震蕩，因為

市場屆時會開始質疑是否會有第二階段或第三階段協議。澳新銀行亞洲研究主管Ｋｈｏｏｎ

Ｇｏｈ則表示，就算簽訂了第一階段協議，預期中國經濟成長也將繼續放緩。（ｃａ）

