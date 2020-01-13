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即市新聞

13/01/2020 10:16

【聚焦人幣】調查：無論中美貿易協議簽署與否，人民幣乃將走貶

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國國務院副總理劉鶴將於今日訪美，簽署首階段的貿易協議
。人民幣繼續走高，人民幣兌美元中間價今早報６﹒９２６３，較上交易日升８８點子，續創逾
５個月高。離岸人民幣（ＣＮＨ）升至５個月高位，今早曾高見６﹒９０６２。
　　不過《路透》一項針對人民幣的調查發現，即使中美貿易緊張關係有望改善，但料仍困難重
重，因此受挫的人民幣在未來一年將不會獲得喘息。絕大多數受訪策略師對人民幣上漲抱持謹慎
態度，認為在欠缺更加全面、明確和持久協議的情況下，這種漲勢將難以為繼。
　　調查在１月３至９日訪問了６０位策略師，他們認為，人民幣兌美元（ＣＮＹ＝ＣＦＸＳ）
三個月後將走貶約１％至７﹒０，１２個月後將徘徊在該水準附近。
　　荷蘭合作銀行亞太金融市場研究主管Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｅｖｅｒｙ認為，未來貿易協議將會
失敗，近來的樂觀情緒沒有理由可言，「這只是個幻覺」。長期來看，人民幣絕對偏空。ＩＮＧ
大中華區分析師Ｉｒｉｓ　Ｐａｎｇ表示，即使簽訂第一階段協議，人民幣仍將高度震蕩，因為
市場屆時會開始質疑是否會有第二階段或第三階段協議。澳新銀行亞洲研究主管Ｋｈｏｏｎ　
Ｇｏｈ則表示，就算簽訂了第一階段協議，預期中國經濟成長也將繼續放緩。（ｃａ）

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