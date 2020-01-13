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即市新聞

13/01/2020 14:16

【貿易休戰】據報美國內政部擬停飛１０００架中國產無人機

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據英國《金融時報》引述消息報道，美國內政部計劃永久停飛
其最大民用無人機項目之一，該項目擁有近千架無人機，因為這些設備至少部分是在中國製造，
用來支援野外動物監測、地質勘測等多用途。
　　報道指，這是華盛頓對美國使用中國技術「感到擔憂」的最新跡象。美國內政部長戴維．伯
恩哈特尚未簽署最終政策，但報道引述了解其想法的人士表示，他正計劃停飛該機隊，並補充說
，只有撲滅野火等緊急情況，或包括培訓情況，可以做「例外處理」。
　　報道稱，盡管美國內政部工作人員普遍擔心：停飛無人機機隊將給美國政府造成大量時間和
金錢成本，但內政部還是做出了上述決定。相關文件顯示，多個部門的人員對停飛提議提出反對
意見，包括美國魚類和野生動物管理局、地質調查局等在內的多個部門的數十名工作人員對永久
停飛中國產無人機的計劃表示反對。
　　雖然報道中並未直接點名擬停飛的中國無人機品牌，但據公開報道稱，中國大疆創新科技
（ＤＪＩ）生產的無人機在全球民用無人機市場的佔比高達７０％，尚無法得知該決定將對大疆
公司是否產生以及產生何影響。大疆發言人表示，雖然尚未看到這項新政策的內容，但是，鑒於
缺乏可信的證據來支持針對無人機技術的一刀切的原產國限制，公司期待著對內政部無人機項目
全面評估結果進行認真研究。（ｃａ）

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