【台灣選戰】藍營大敗前，國台辦遭中紀委批評，或有官員受查

《經濟通通訊社１３日專訊》民進黨總統候選人蔡英文以破紀錄票數勝出２０２０年總統大

選，成功連任。在選前最後一日（１０日），國台辦在官網刊登了中共中央第一巡視組的反饋巡

視情況，其中提及國台辦「學習貫徹習近平思想不夠深入，日常監督比較薄弱，防範廉政風險不

夠到位，存在形式主義、官僚主義問題，領導班子建設有待進一步加強，幹部隊伍建設仍然存在

一些短處，基層黨建存在薄弱環節」等。中央第一巡視組組長黃先耀稱，巡視組還收到反映一些

領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。

國台辦主任劉結一表示意見「實事求是、切中要害」，將誠懇接受、嚴肅對待，堅決按照加

強巡視整改明確要求，抓好整改落實，確保取得紮實成效。

蔡英文在上屆２０１６年選舉首次當選總統，國台辦前副主任龔清概在大選結束三日後落馬

，翌年他因受賄罪被判監１５年，個人財產５００萬元人民幣遭沒收。



＊外交部被批官僚主義視野不寬＊



另外，中共中央第五巡視組組長楊正超指出，外交部存在學習貫徹習近平外交思想和黨的路

線方針政策不夠深入，自覺運用習近平外交思想所?含的立場觀點方法分析形勢、破解難題、服

務大局不夠，統籌國內國際兩個大局履行職責使命有差距；部分崗位和環節存在廉政風險，形式

主義、官僚主義問題依然存在，基層黨建存在不足，選人用人視野不寬等問題。（ｅｙ）

