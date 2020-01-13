  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2020 08:57

【台灣選戰】藍營大敗前，國台辦遭中紀委批評，或有官員受查

　　《經濟通通訊社１３日專訊》民進黨總統候選人蔡英文以破紀錄票數勝出２０２０年總統大
選，成功連任。在選前最後一日（１０日），國台辦在官網刊登了中共中央第一巡視組的反饋巡
視情況，其中提及國台辦「學習貫徹習近平思想不夠深入，日常監督比較薄弱，防範廉政風險不
夠到位，存在形式主義、官僚主義問題，領導班子建設有待進一步加強，幹部隊伍建設仍然存在
一些短處，基層黨建存在薄弱環節」等。中央第一巡視組組長黃先耀稱，巡視組還收到反映一些
領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。
　　國台辦主任劉結一表示意見「實事求是、切中要害」，將誠懇接受、嚴肅對待，堅決按照加
強巡視整改明確要求，抓好整改落實，確保取得紮實成效。
　　蔡英文在上屆２０１６年選舉首次當選總統，國台辦前副主任龔清概在大選結束三日後落馬
，翌年他因受賄罪被判監１５年，個人財產５００萬元人民幣遭沒收。

＊外交部被批官僚主義視野不寬＊

　　另外，中共中央第五巡視組組長楊正超指出，外交部存在學習貫徹習近平外交思想和黨的路
線方針政策不夠深入，自覺運用習近平外交思想所?含的立場觀點方法分析形勢、破解難題、服
務大局不夠，統籌國內國際兩個大局履行職責使命有差距；部分崗位和環節存在廉政風險，形式
主義、官僚主義問題依然存在，基層黨建存在不足，選人用人視野不寬等問題。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊13/01/2020
新股熱潮持續
國際動態13/01/2020
伊朗突轉軚承認 誤擊落烏航客機
生財有道10/01/2020
李嘉誠現身長實晚宴 李澤鉅指集團從無離開內地市場
生財有道10/01/2020
新地借出元朗30萬呎地建過渡性房屋「同心村」 涉1600伙
生財有道10/01/2020
【嚟緊炒D乜】雷蛇搞數字銀行潛力增 雲遊戲「食正條水」！
中國故事10/01/2020
【台灣選戰】總統選舉進入倒數 勝利誰屬料11日晚十時揭盅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金