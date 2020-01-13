【台灣選戰】大陸官媒批評選舉不公，惟有信心保持台海形勢穩定

《經濟通通訊社１３日專訊》民進黨總統候選人蔡英文以破紀錄票數勝出２０２０年總統大

選，成功連任，但多家大陸官媒的社評均質疑選舉的公正性，藉此繼續攻擊綠營。

《人民日報》及《新華社》均批評，過去幾個月民進黨和蔡英文憑藉執政資源，窮盡一切手

段追求勝選，包括瘋狂「撒錢」作政策性買票、利用黨政軍特憲等機器打擊對手、製造「綠色恐

怖」等，《人民日報》更斥本次大選「是一次骯髒的選舉，沒有任何公正性可言。」

《人民日報》又指，西方一些反華勢力公然介選，特別點名美國推出一系列涉台法案，縱容

民進黨對抗大陸。不過文章亦有對藍營自身作檢討，指其「內鬥內行、外鬥外行」痼疾不改，從

內部就爭議不斷，外部缺乏支援，讓廣大支持者心寒。

不過兩則社評均認為兩岸關係發展基本格局不會因一場選舉而改變，因大陸完全有能力遏制

「台獨」分裂活動、有信心保持台海形勢總體穩定，引領推動兩岸關係和平發展，紮實推進國家

統一進程，《新華社》更指，大陸方面牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權，無論遏制台獨分裂，

還是造福台灣同胞，「政策工具箱儲備充足」。

台灣人身份認同繼續成為大選議題，《人民日報》認為台灣民眾思想和大陸有差異、教科書

被刻意扭曲，再加上「經濟走衰」帶來的失落焦慮，導致產生了「複雜心態」，大陸同胞應該秉

持「兩岸一家親」的理念，善意化解台胞的心結。



＊《環球時報》奉勸蔡英文莫張狂＊



《環球時報》的社評則更為強烈，除了提到選舉不公、渲染大陸威脅及炒作香港問題以外，

還特別指出，蔡英文連任將增加台海局勢的不確定性，有可能形成對蔡英文走激進路線的鼓舞，

從而加劇在兩岸問題上的極端思維，社評奉勸蔡英文和民進黨當局「悠着點」，不要在兩岸問題

上執迷於主觀臆斷，進一步走火入魔。

社評強調「陸強台弱」的趨勢將持續下去，大陸綜合實力變得愈來愈強不可阻擋，台灣實力

與大陸的差距只會一天天繼續拉大，而美國扮演的角色長期而言必將被削弱，社評提醒蔡英文「

莫張狂」，如果要把台灣帶向相反的方向，她必將成為被兩岸社會共同唾棄，並最終受到報應的

歷史罪人。（ｅｙ）

