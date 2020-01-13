【ＦＯＣＵＳ】侵侵料「複製」蔡式連任，台灣出口還看人民幣

【ＦＯＣＵＳ】台灣大選周六（１１日）塵埃落定，現任總統蔡英文以創紀錄８１７萬票贏

得下一個四年任期，其所屬的民進黨亦於立委選舉贏得過半６１席，續府（總統府）院（立法院

）完全執政。

蔡英文大打「主權牌」及硬抗「一國兩制」似見效，與一盤散沙、面臨邊緣化的國民黨對比

強烈，再證「強人政治」大有市場－－由台及美，侵侵年底連任花旗國總統亦是大概率。接下來

中國大陸、台灣、美國的博弈，於意識形態之外，更有一大關鍵即經濟實力的較量，從台灣最新

出口數據看，未來恐「成也人民幣，敗也人民幣」。



＊由北向南盡綠，「強人政治」大有市場＊



台灣第１５屆總統、副總統選舉，蔡英文以８１７萬票刷新２００８年馬英九７６５萬票的

歷史紀錄，大挫韓國瑜（得票５５２萬）、宋楚瑜（得票６０萬），贏得下一個四年任期。從得

票率看，台灣由北向南一片「綠地」，國民黨僅在花蓮、台東、新竹、苗栗、離島（金門、連江

）贏得較多支持。

同時舉行的第１０屆立法委員選舉，民進黨席次雖較２０１６年減７席至６１席，但仍保過

半數優勢，續完全執政；而國民黨席次雖增３席至３８席，惟高雄市的８個席次全軍覆沒，連「

鐵藍」的左營都續染綠，不單市長韓國瑜未來施政恐面臨掣肘處處，百年「老字號」國民黨更有

遭創黨不足一年的民眾黨（黨主席為台北市長柯文哲）後來居上、面臨邊緣化的風險。

此外，跟民進黨完成世代更替，形成從蔡英文到副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、交通部長

林佳龍的「準接班」梯隊相比，吳敦義、郝龍斌剛請辭正副主席的國民黨內部，恐掀新權鬥，令

本就一盤散沙的現狀惡化。

由台及美，全黨挺一人「抗中」的民進黨，與團結一致的共和黨似異曲同工；而拜登、桑德

斯、沃倫、彭博等眾人混戰的民主黨，則與山頭林立的國民黨頗為相似。加上侵侵「強人」形象

遠勝以上各位，除非其犯下重大判斷失誤，年底連任花旗國總統已是大概率。



＊大手採購集成電路，台積電技術仍超前＊



成功連任的蔡英文，雖於國際記者會呼籲大陸「放棄武力威脅，重啟良性互動」，但其深知

，未來四年兩岸持續緊繃的關係恐難改善，要叫板對岸，除了續打意識形態牌和抱緊美國，必須

力拼台灣經濟。

最新數據顯示，台灣１１月出口中止兩連跌轉正，且錄３﹒３％的１３個月最佳表現。不過

望真些，當月對大陸及香港出口由首１０月的－６﹒３５％，轉正為８﹒０５％；而對新南向政

策下的東盟十國出口則大跌１０％。

再具體看，１１月對大陸及香港出口有逾一半為「電子零組件」，其中九成是集成電路，按

年增長２２﹒５％，顯示大陸大手掃貨芯片，正正是台灣出口復甦的最主要助力。不過，美國對

華為等一眾大陸科技公司的出口限制，反益台積電（大陸收入佔比２０％）、聯華電子（大陸收

入佔比１５％）等台灣半導體巨頭的效應能持續多久，仍充滿相當不確定性，未來恐「成也人民

幣，敗也人民幣」。

目前來看，台積電等仍穩贏中芯等一眾大陸對手。前者７納米芯片製程早已量產，並正向５

納米製程量產邁進（電晶體愈小，意味速度愈快，功耗愈省）；而大陸首條１４納米生產線稍早

才落戶浦东，顯示技術差距不菲。

