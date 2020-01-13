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即市新聞

13/01/2020 12:29

《匯市一周－徐惠芳》非農數據參差，但美元稍反彈，澳元歐元整固

　　《匯市一周》周一（１３日），日本成人節，市場休市一天。今日關注數據包括：英國１１
月３個月ＧＤＰ月率、英國１１月ＧＤＰ月率、英國１１月建築業生產年率及月率、英國１１月
製造業生產年率及月率。
　
＊澳洲年內或減息＊
　
　　澳洲１２月ＴＤ通脹月率為０﹒３％，前值０﹒０％；年率為１﹒４％，前值１﹒５％。西
太平洋銀行（Ｗｅｓｔ　Ｐａｃ）表示，澳洲山火至今造成的損失或達５０億澳元，帶來的損失
將高於２００９年的維多利亞山火。受災最嚴重的地區以農業和旅遊業為主，佔澳洲經濟的１％
，料是次山火對澳洲整體ＧＤＰ拖累將為０﹒２％至０﹒５％。
　
　　另一機構野村證券預期，到２０２０年中，澳元兌美元將跌至０﹒６６，至２０２０年底或
進一步跌至０﹒６５。澳洲消費者信心下降，料山火將帶來通脹上升、令建築相關的就業人數增
加；澳洲央行今年內將減息兩次。澳元反彈，在５０天線反彈至２０天線左右，趨勢整固，上方
阻力０﹒６８４５、下方支持０﹒６８６０。
　
　　美國１２月非農業就業數據較預期１６﹒４萬少，只有１４﹒５萬。早前美國公布的１２月
Ｍａｒｋｉｔ和ＩＳＭ製造業採購經理指數下跌，反映勞動力需求下降。美國１２月平均工資月
率和年率均分別降低。美元指數稍為反彈至９７﹒３５，趨勢整固，上方阻力９７﹒７５、
９８﹒１５。
　
＊關注中美簽貿協＊
　
　　本周市場關注，美國政府財政預算和美聯儲經濟褐皮書，以及中美簽訂首階段貿易協議，會
否傳來好消息。若中美保持良好關係，為第二段貿易談判鋪路，可望穩定美元。否則，美元指數
有機會下試９６水平。
　
　　德國１１月貿易帳為１８３億歐元，德國１１月經常帳為２４９億歐元。德國１１月工業生
產月率為１﹒１％，預估為０﹒８％；年率為－２﹒６％，預估為－３﹒７％。德國１１月進口
月率為－０﹒５％，預估為０﹒１％；１１月出口月率為－２﹒３％，預估為－０﹒９％。
　
　　最新的１１月份工業生產數據造好，並不代表工業生產開始強勁增長，可能僅預示德國工業
活動持續疲軟的狀態接近尾聲。歐元區經濟仍疲弱，而環球貿易局勢好轉尚未帶來經濟企穩。歐
元跌至１﹒１０９０的下方支持５０天線有支持，其後輕微反彈，現時在１﹒１１２５水平整固
，５０天線為短線重要支持，不能跌穿，否則弱勢難扭，上方阻力在１﹒１１６０水平。
《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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