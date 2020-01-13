《陶冬天下－陶冬》中東油價未有大震盪，美國民調初見小領先

《陶冬天下》中東局勢主導了上周資金情緒和資產價格，非農就業數據和中美簽約消息對市

場氣氛亦有影響。美國對伊朗軍方領袖蘇萊曼尼將軍實施暗殺，觸發了市場對中東亂局的擔心，

油價一度飆升，但是之後伊朗的官方報復行動比較克制，兩國均表示不會將行動進一步升級，又

帶動資金重回風險資產，美國股市再創新高。１２月非農就業增加１４５Ｋ，低於分析員的預測

中位數，時薪增長２﹒９％，為去年７月以來新低，道瓊斯短暫越過２９０００點歷史新高後股

市回落，不過整周看股市表現良好。債市也有不錯的表現，１０年期國債利率立於１﹒８２％。

地緣政治不穩，美元和黃金受到追捧。布蘭特原油期貨價格上周兩度衝破每桶７０美元，不過之

後輾轉下滑，整周價格下挫逾３美元。英國下議院通過脫歐議案，英鎊幾乎沒有反應。



美國對蘇萊曼尼將軍實施暗殺行動，消息傳出國際油價躥升５％，全球股市震動，但是市場

很快恢復了平靜，美股再創新高。市場感到震撼，是因為上世紀七十年代產油國發動石油戰爭的

記憶，當時汽油價格飆升，失業率高企，經濟增長蹣跚，全球經濟出現了滯漲局面。市場之後恢

復平靜，是意識到今天的世界經濟與五十年前大不相同。阿拉伯產油國對於石油供應已經沒有當

年的壟斷地位，美國甚至已經變成石油淨出口國，俄羅斯、委內瑞拉等國與ＯＰＥＣ同床異夢，

阿拉伯國家也早已沒有當年的同仇敵愾之氣勢。同時世界經濟結構也出現了巨大的變化，製造業

所佔比重大降，服務業對能源的需求小很多，如今一個單位ＧＤＰ產出所需能源消耗，不到當年

的一半；而且可再生能源、頁岩氣能源產量均大幅上升。當然，能源需求的地理分佈不均衡，美

國今天可以完全不需要波斯灣駛出來的油輪，中國、日本、韓國卻依然嚴重依賴。



金融時報與彼得森經濟研究所最新的調查顯示，５１％的美國人認為特朗普政府的政策對經

濟有幫助。此項月度調查開始以來，首次過半數的受訪者認同特朗普的經濟施政，這對於身陷彈

劾門的美國總統是一個利好。熾熱的就業市場、回暖的房地產市場和屢創新高的股票市場，應該

為特朗普加了分。作為行政首腦，特朗普握有龐大的資源來支持經濟，目前的美國消費情緒可能

處在肯尼迪任內以來最有自信的時期。爭取連任的總統，在美國基本上都是因為經濟不景而輸掉

選戰的，以目前的經濟形勢，除非特朗普犯下巨大的政治╱地緣政治判斷錯誤，筆者認為特朗普

成功連任的機會頗大，何況目前可見的幾位民主黨總統候選人均有明顯的缺陷，不為部分民主黨

鐵票所受落。



美國１２月非農就業人數增加了１４５Ｋ，ｖｓ預測中位數１６０Ｋ，前兩月下方調整

１４Ｋ，民間就業１３９Ｋ，ｖｓ１５３Ｋ的預測。時薪環比上漲０﹒１％ｖｓ預期的０﹒３％

。就業數字雖然低過預期，但是基本上在１００－１５０Ｋ的趨勢區間，不能算差。工資上漲同

比２﹒９％，就是近月以來的低點。總體來講，製造業就業比較疲弱，服務業維持強勁。工資增

幅減緩可能影響消費，不過一個月的數字不宜過度解讀。筆者認為，在就業和經濟周期處在如此

尾端的時候，這些數字已經算難能可貴，應該不會影響市場對經濟前景的預期，也不會改變聯儲

對經濟的解讀，繼續堅持ＦＯＭＣ今年全年不會動利率，就業市場對特朗普競選連任有利。



本周兩大市場焦點：１）中東╱美伊緊張局勢；２）中美簽署貿易協議。歐美貿易摩擦有升

級的趨勢，也值得關注。數據方面，中國第四季度ＧＤＰ數據和１２月信貸、貿易數據出爐；美

國公佈１２月ＣＰＩ。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

