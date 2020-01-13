《缸邊隨筆－張嘉碩》Ｒｅｐｏ魔，市多磨

《缸邊隨筆》２０１９年在美金融界，可以稱為Ｒｅｐｏ年。

Ｒｅｐｏ是美國的銀行向美儲局的拆息。美儲局一心減息，但２０１９年９月之後，

Ｒｅｐｏ息一度升上１０厘，美股曾因之大挫。之後至今，美儲局都為Ｒｅｐｏ事頭痛，一旦痛

麻了，美股就危了。

這先要從美儲局１２月的議息會議紀錄說起，要看原文：



「Ｔｈｅ ｍａｎａｇｅｒ ｄｉｓｃｕｓｓｅｄ ｔｗｏ ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ

ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ ａｒｏｕｎｄ ｐｏｌｉｃｙ

ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ﹒ Ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｉｎｖｏｌｖｅｄ ｔｈｅ

ｒｉｓｋ ｔｈａｔ ｆｕｔｕｒｅ Ｔｒｅａｓｕｒｙ ｂｉｌｌ ｐｕｒｃｈａｓｅｓ

ｃｏｕｌｄ ｈａｖｅ ａ ｌａｒｇｅｒ ｅｆｆｅｃｔ ｏｎ ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ

ｉｎ ｔｈｅ Ｔｒｅａｓｕｒｙ ｂｉｌｌ ｍａｒｋｅｔ ｉｎ ｌｉｇｈｔ ｏｆ

ｅｘｐｅｃｔｅｄ ｓｅａｓｏｎａｌ ｄｅｃｌｉｎｅｓ ｉｎ ｂｉｌｌ

ｉｓｓｕａｎｃｅ ａｎｄ ｔｈｅ Ｆｅｄｅｒａｌ Ｒｅｓｅｒｖｅ’ｓ

ｇｒｏｗｉｎｇ ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ ｓｈａｒｅ ｏｆ ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ

ｂｉｌｌｓ﹒Ｉｆ ｔｈｉｓ ｒｉｓｋ ｗｅｒｅ ｔｏ ｍａｔｅｒｉａｌｉｚｅ，

ｔｈｅ ＦｅｄｅｒａｌＲｅｓｅｒｖｅ ｃｏｕｌｄ ｃｏｎｓｉｄｅｒ

ｅｘｐａｎｄｉｎｇ ｔｈｅ ｕｎｉｖｅｒｓｅ ｏｆ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ

ｐｕｒｃｈａｓｅｄ ｆｏｒ ｒｅｓｅｒｖｅ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

ｐｕｒｐｏｓｅｓ ｔｏ ｉｎｃｌｕｄｅｃｏｕｐｏｎ－ｂｅａｒｉｎｇ

Ｔｒｅａｓｕｒｙ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｗｉｔｈ ａｓｈｏｒｔ ｔｉｍｅ ｔｏ

ｍａｔｕｒｉｔｙ﹒」

「Ｐｕｒｃｈａｓｅｓ ｏｆ ｔｈｅｓｅ ｓｈｏｒｔ－ｄａｔｅｄ

ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｗｏｕｌｄ ｎｏｔ ａｆｆｅｃｔ ｂｒｏａｄｅｒ

ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｏｒ ｔｈｅ ｓｔａｎｃｅ ｏｆ

ｍｏｎｅｔａｒｙ ｐｏｌｉｃｙ﹒ Ｔｈｅ ｍａｎａｇｅｒ ａｌｓｏ

ｄｉｓｃｕｓｓｅｄ ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎｓ ｔｏ ｇｒａｄｕａｌｌｙ

ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ ａｗａｙ ｆｒｏｍ ａｃｔｉｖｅ ｒｅｐｏ

ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ ｎｅｘｔ ｙｅａｒ ａｓ Ｔｒｅａｓｕｒｙ ｂｉｌｌ

ｐｕｒｃｈａｓｅｓ ｓｕｐｐｌｙ ａ ｌａｒｇｅｒ ｂａｓｅ ｏｆ

ｒｅｓｅｒｖｅｓ﹒ Ｔｈｅ ｃａｌｅｎｄａｒ ｏｆ ｒｅｐｏ ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ

ｓｔａｒｔｉｎｇ ｉｎ ｍｉｄ－Ｊａｎｕａｒｙ ｃｏｕｌｄ ｒｅｆｌｅｃｔ ａ

ｇｒａｄｕａｌ ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ ｉｎ ａｃｔｉｖｅ ｒｅｐｏ

ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ﹒ Ｔｈｅ ｍａｎａｇｅｒ ｉｎｄｉｃａｔｅｄ ｔｈａｔ

ｓｏｍｅ ｒｅｐｏｓ ｍｉｇｈｔ ｂｅ ｎｅｅｄｅｄ ａｔ ｌｅａｓｔ

ｔｈｒｏｕｇｈ Ａｐｒｉｌ，ｗｈｅｎ ｔａｘ ｐａｙｍｅｎｔｓ ｗｉｌｌ

ｓｈａｒｐｌｙ ｒｅｄｕｃｅ ｒｅｓｅｒｖｅ ｌｅｖｅｌｓ﹒」



這個紀錄說明了：



１﹒美儲局會透過買入票據來放水，以解錢荒；

２﹒必要時再用Ｒｅｐｏ撐住，撐到今年４月，簡單總結，美儲局再ＱＥ了。

２０１９年１月１日報告，Ｒｅｐｏ升上６﹒１２５厘，是自２００１年以來最高的，亦高

於美國聯邦基金利率４００點子。

面對這錢荒，美儲局立即買進了６４億美元剛發行的美債，但到１月６日，市場又缺錢，到

１月９日，又再缺水。

結果美儲局又再向市場揼水，這說明了甚麼？



＊聯儲局投鼠忌器＊



投機者看準美儲局投鼠忌器，不敢讓股市跌，所以一直借錢來炒，ＱＥ如是白粉的話，

Ｒｅｐｏ就是美沙酮，美儲局一定不會讓市場缺水，結果是製造了個勁大的資產泡沫，美儲局一

些官員也發言擔心了。

後市會怎樣？美儲局能否永續地揼水？音樂不停，讓股市續升？如有日音樂停了，又或投資

者，不是投機者，認為要離場了，股市會怎樣？

閣下如何自處？２０１５年，Ａ股大時代裏，有句話：賺死膽大的，嚇死膽小的，無論你是

膽大還是膽小，音樂一停，請離市。《資深投資者 張嘉碩》

