商經局下午三時舉行記者會，介紹海洋公園全新定位策略發展計劃

《經濟通通訊社１３日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華和海洋公園公司董事局主席孔令

成今日下午三時主持記者會，介紹海洋公園的全新定位策略發展計劃。屆時，旅遊事務專員黃智

祖、海洋公園公司行政總裁李繩宗及設計及策劃執行總監張詠誼亦會出席。

上周有傳媒報道，連蝕四年的海洋公園正尋求政府注資１００億元「救亡」，作種子基金，

在公園海岸線發展生態旅遊等。據報，立法會將於本月２０日的經濟發展事務委員會會上，討論

海洋公園的全新定位策略發展計劃。（ｃｌ）

