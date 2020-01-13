【修例風暴】民間集會團隊周日遊行，對獲發不反對通知書信心一般

《經濟通通訊社１３日專訊》「民間集會團隊」計劃星期日（１９日）發起遊行，由中環遊

行至銅鑼灣，要求政府立即進行民主政改，否則會呼籲世界制裁侵犯香港人權的政府官員和警員

。

團體發言人劉頴匡表示，是次遊行將與連登「我要攬炒」團隊合作，屆時將會有英國、美國

等７個國家同步遊行。

劉頴匡與警方會議後表示，為回應警方考慮，會將申請集會及遊行人數，下調至５千及１萬

人。他對遊行獲發不反對通知書的信心一般，但期望與警方保持溝通，並願意修改遊行安排。

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