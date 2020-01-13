【武漢肺炎】瑪嘉烈醫院接收１宗懷疑個案，累計６８宗

《經濟通通訊社１３日專訊》醫院管理局公布，截至今日中午１２時，只有瑪嘉烈醫院於過
去２４小時接收了一名曾於過去１４天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的女病
人（３８歲），該名病人於病發前沒有到過武漢的濕街市。
連同上述個案在內，公立醫院自２０１９年１２月３１日起，共向衛生署呈報６８宗相關病
人個案，及已將病人樣本送交化驗，目前５６人已經出院，所有仍然留院病人情況穩定。
（ｃｌ）
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