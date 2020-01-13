中星（０００５５）折讓兩成１供２，籌１億元

《經濟通通訊社１３日專訊》中星集團（０００５５）公布，建議每持１股供２股方式集資

約１﹒０１億元，每股供股價０﹒２元，較上周五（１０日）收市價０﹒２５元折讓約２０％。

該集團指，由主席兼主要股東薛嘉麟建立的全權委託信託Ｐｒｅｓｅｒｖｅ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｔｒｕｓｔ（ＰＣＴ）等一致行動人士已作出不可撤回承諾，按所持

１６﹒５２％股權參與供股，而ＰＣＴ擔任包銷商，包銷約４﹒２４億股，不收取包銷佣金，假

設其他股東不參與供股，ＰＣＴ等一致行動人士持股將升至擴大後股本約７２﹒１８％股權，成

為控股股東。

該集團指，近期香港社會動盪及中美貿易戰影響，對出口銷售客戶業務形成不利影響，故認

為償還短期銀行貸款可改善整體財務表現，令其維持適當及健康資產負債比率，但接洽商業銀行

後預期財務成本高昂，故不宜債務融資，而配售新股則令股東不能參與集資，且持股或被攤薄。

該集團預期供股集資所得其中約３７５０萬元用於償還短期貸款貸款、約１１９７萬元用於

建造清遠工業用地等、約３４９３萬元用於為深圳一間工廠購置印刷機器、作翻新和升級資訊系

統，而約１０２２萬元用於為東莞工廠購置印刷機器及約３３４萬元用作一般營運資金。

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