  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2020 07:53

中星（０００５５）折讓兩成１供２，籌１億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中星集團（０００５５）公布，建議每持１股供２股方式集資
約１﹒０１億元，每股供股價０﹒２元，較上周五（１０日）收市價０﹒２５元折讓約２０％。
　　該集團指，由主席兼主要股東薛嘉麟建立的全權委託信託Ｐｒｅｓｅｒｖｅ
Ｃａｐｉｔａｌ　Ｔｒｕｓｔ（ＰＣＴ）等一致行動人士已作出不可撤回承諾，按所持
１６﹒５２％股權參與供股，而ＰＣＴ擔任包銷商，包銷約４﹒２４億股，不收取包銷佣金，假
設其他股東不參與供股，ＰＣＴ等一致行動人士持股將升至擴大後股本約７２﹒１８％股權，成
為控股股東。
　　該集團指，近期香港社會動盪及中美貿易戰影響，對出口銷售客戶業務形成不利影響，故認
為償還短期銀行貸款可改善整體財務表現，令其維持適當及健康資產負債比率，但接洽商業銀行
後預期財務成本高昂，故不宜債務融資，而配售新股則令股東不能參與集資，且持股或被攤薄。
　　該集團預期供股集資所得其中約３７５０萬元用於償還短期貸款貸款、約１１９７萬元用於
建造清遠工業用地等、約３４９３萬元用於為深圳一間工廠購置印刷機器、作翻新和升級資訊系
統，而約１０２２萬元用於為東莞工廠購置印刷機器及約３３４萬元用作一般營運資金。
（ｗｈ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態13/01/2020
伊朗突轉軚承認 誤擊落烏航客機
生財有道10/01/2020
李嘉誠現身長實晚宴 李澤鉅指集團從無離開內地市場
生財有道10/01/2020
新地借出元朗30萬呎地建過渡性房屋「同心村」 涉1600伙
生財有道10/01/2020
【嚟緊炒D乜】雷蛇搞數字銀行潛力增 雲遊戲「食正條水」！
中國故事10/01/2020
【台灣選戰】總統選舉進入倒數 勝利誰屬料11日晚十時揭盅
FOCUS10/01/2020
【FOCUS】京冷對簽字有玄機 中美技術脫勾難避?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金