中糧肉食（０１６１０）去年第四季豬價同比升近兩倍

《經濟通通訊社１３日專訊》中糧肉食（０１６１０）公布，去年第四季度商品豬均價為每

斤３２﹒８元（人民幣．下同），同比上漲１﹒８７倍，而去年其商品豬均價為每斤１６﹒１６

元，同比上漲３９﹒８％。根據ｗｉｎｄ「全國２２省市生豬平均價格」計算，在去年１２月，

行業３年生豬滾動均價為每斤１６﹒５１元。

此外，該集團指，在去年生豬出欄量１９８﹒５萬頭，同比下降２２﹒２％，生鮮豬肉銷量

１４﹒６萬噸，同比下降２３﹒３％，而生鮮豬肉業務中品牌收入佔比為３２％，同比增

１﹒２個百分點。（ｗｈ）

