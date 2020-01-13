《經濟通通訊社１３日專訊》中糧肉食（０１６１０）公布，去年第四季度商品豬均價為每
斤３２﹒８元（人民幣．下同），同比上漲１﹒８７倍，而去年其商品豬均價為每斤１６﹒１６
元，同比上漲３９﹒８％。根據ｗｉｎｄ「全國２２省市生豬平均價格」計算，在去年１２月，
行業３年生豬滾動均價為每斤１６﹒５１元。
此外，該集團指，在去年生豬出欄量１９８﹒５萬頭，同比下降２２﹒２％，生鮮豬肉銷量
１４﹒６萬噸，同比下降２３﹒３％，而生鮮豬肉業務中品牌收入佔比為３２％，同比增
１﹒２個百分點。（ｗｈ）
13/01/2020 07:58
中糧肉食（０１６１０）去年第四季豬價同比升近兩倍
《經濟通通訊社１３日專訊》中糧肉食（０１６１０）公布，去年第四季度商品豬均價為每
斤３２﹒８元（人民幣．下同），同比上漲１﹒８７倍，而去年其商品豬均價為每斤１６﹒１６
元，同比上漲３９﹒８％。根據ｗｉｎｄ「全國２２省市生豬平均價格」計算，在去年１２月，
行業３年生豬滾動均價為每斤１６﹒５１元。
此外，該集團指，在去年生豬出欄量１９８﹒５萬頭，同比下降２２﹒２％，生鮮豬肉銷量
１４﹒６萬噸，同比下降２３﹒３％，而生鮮豬肉業務中品牌收入佔比為３２％，同比增
１﹒２個百分點。（ｗｈ）
|國際動態13/01/2020
伊朗突轉軚承認 誤擊落烏航客機
|生財有道10/01/2020
李嘉誠現身長實晚宴 李澤鉅指集團從無離開內地市場
|生財有道10/01/2020
新地借出元朗30萬呎地建過渡性房屋「同心村」 涉1600伙
|生財有道10/01/2020
【嚟緊炒D乜】雷蛇搞數字銀行潛力增 雲遊戲「食正條水」！
|中國故事10/01/2020
【台灣選戰】總統選舉進入倒數 勝利誰屬料11日晚十時揭盅
|FOCUS10/01/2020
【FOCUS】京冷對簽字有玄機 中美技術脫勾難避?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰