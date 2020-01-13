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13/01/2020 07:58

中糧肉食（０１６１０）去年第四季豬價同比升近兩倍

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中糧肉食（０１６１０）公布，去年第四季度商品豬均價為每
斤３２﹒８元（人民幣．下同），同比上漲１﹒８７倍，而去年其商品豬均價為每斤１６﹒１６
元，同比上漲３９﹒８％。根據ｗｉｎｄ「全國２２省市生豬平均價格」計算，在去年１２月，
行業３年生豬滾動均價為每斤１６﹒５１元。
　　此外，該集團指，在去年生豬出欄量１９８﹒５萬頭，同比下降２２﹒２％，生鮮豬肉銷量
１４﹒６萬噸，同比下降２３﹒３％，而生鮮豬肉業務中品牌收入佔比為３２％，同比增
１﹒２個百分點。（ｗｈ）

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