《日入而息》劉怡翔冀ＥＴＦ通年內推，政府向海洋公園注資百億

《今天重點》﹡恆指公司今日發出納入Ｗ股及第二上市公司諮詢文件，料５月有結果；恆指

公司檢討第二上市大中華非Ｗ股公司被納入到恆生綜指選股範疇

﹡劉怡翔稱ＥＴＦ通或以類似股票通形式進行，冀年內推；劉怡翔稱ＥＴＦ互

聯互通可望今年啟動，新股通仍「需要研究」

﹡證監會梁鳳儀稱本港社會事件沒有影響兩地溝通及合作；梁鳳儀稱正與中證

監商討解決ＥＴＦ通技術問題

﹡新地郭基煇建議單程證配額上限削半至每日７５人

﹡港府建議向海洋公園提供逾１０６億元資助，將新增２０個景點；邱騰華稱

撥款予海洋公園是及時、有需要，以及對未來有利



《即日市況》﹡中美後日簽貿議，港股漲３１６點收２８９５４創半年高



《深滬股市》﹡半導體股爆發，滬指升０﹒７５％破三千一刷８個月高



《美元匯價》﹡英鎊需守１﹒２９╱１﹒３０以避技術轉弱；歐元最新報１﹒１１１８╱

２１，日圓最新報１０９﹒８７╱９０



《公司業績》﹡新華製藥（００７１９）料去年淨利潤３億元人民幣，按年升１７﹒５％



《公司資訊》﹡中關村科技租賃（０１６０１）暫錄１８６７萬元孖展，尚未足額

﹡內媒指螞蟻金服加快上市，發言人表示沒有時間表

﹡獲淡馬錫支持的生物科技公司創勝集團考慮在港上市

﹡ＥＳＲ（０１８２１）與ＧＩＣ出資５億美元成立合資公司，投資中國物流

地產

﹡中行（０３９８８）率先實現銀聯二維碼與微信互聯互通

﹡中國春來教育（０１９６９）德勤辭任核數師，延遲發布年度業績，續停牌

﹡合生展創（００７５４）主席朱孟依辭任，主席女兒朱桔榕接任

﹡百田石油（０８０１１）附屬與東亞石油工程簽帶資鑽井服務協議

﹡保利置業（００１１９）去年銷售額４３２億元人民幣，升近６％

﹡信達生物（０１８０１）創新藥達預設優效性標準，將向國家藥監局遞交註

冊申請

﹡星美文旅（０２３６６）開市途中突然宣布停牌

﹡飛霓（０８４８０）擬售彈性織帶公司全數股權，作價２９５萬美元

﹡報道指國泰航空（００２９３）準備向員工提供無薪假期

﹡雲裳衣（０１７０９）開市前宣布停牌

﹡愛康醫療（０１７８９）３Ｄ打印定制式胸椎完成植入

﹡電能（０２６３８）旗下金灣發電未來５年蒸汽熱能將提升至每小時２８０

噸

﹡數碼通（００３１５）料５Ｇ總投資或少於４Ｇ，年內達八成室外覆蓋

﹡據報錦州銀行（００４１６）獲遼寧省國資委入股

﹡興證國際（０６０５８）黃金光辭任行政總裁，李宝臣接任

﹡耀才（０１４２８）即日起暗盤交易時間延長１小時至７時３０分

﹡葉世明辭任越南製造加工出口（００４２２）財務總監

﹡中海油（００８８３）今年淨產量目標為５﹒２億至５﹒３億桶油

﹡興勝創建（００８９６）深水埗新盤將於周內開價，首批料推３０伙

﹡暢捷通（０１５８８）終止收購商務及財稅服務業務公司

﹡中石化（００３８６）委任壽東華為公司財務總監

﹡中國科培（０１８９０）斥１４﹒５億元人民幣收購哈爾濱石油學院

﹡３香港用戶可使用ＩＰｉｆｉｃａｔｉｏｎ安全流動認證

﹡新城發展（０１０３０）擬折讓約３－５％配股，集資約３億美元



《國企紅籌》﹡中信証券（０６０３０）減持中信建投（０６０６６）４４１５萬股Ａ股，

涉約８億元人民幣

﹡華潤電力（００８３６）去年附屬電廠售電量按年跌１﹒６％

﹡中海油服（０２８８３）今年資本開支為４８億元人民幣

﹡中鐵（００３９０）中標兩重大ＰＰＰ項目，投資估算近５００億元人民幣

﹡東風汽車（００４８９）去年全年總銷售量約２９３萬輛，按年跌４％

﹡新華保險（０１３３６）去年原保險保費收入按年升約１３％



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）以１２﹒８億元人民幣取得海口市及肇慶市地塊

﹡比亞迪（０１２１１）聘請前通用中國區總裁甘文維為高級顧問

﹡國瑞置業（０２３２９）去年實現簽約銷售總額約２３９億元人民幣，按年

升９％

﹡安踏體育（０２０２０）據報尋求發行１０億歐元五年期可換股債券；安踏

品牌產品去年零售金額按年錄一成至兩成中段增長



《中國要聞》﹡中移動採購華為５Ｇ ＳＰＮ設備超２７萬套

﹡駱惠寧會見廣東政府一把手，稱將大力推進大灣區建設

﹡四川達州表示支持大企業參與土拍，購普通住房可獲補貼

﹡商業辦公樓空置明顯，深圳就「商改租」徵求意見

﹡王毅稱中非合作深入基層，某些蓄意抹黑的國家做不到

﹡張松橋擲２億英鎊購豪宅，刷新英房地產交易最高紀錄

﹡福特汽車２０１９年在華銷量同比降２６﹒１％

﹡鞍鋼集團開發四代核電快堆項目用３１６Ｈ不鏽鋼

﹡韓正應邀出席達沃斯世界經濟論壇２０２０年年會

﹡中汽協表示去年汽車銷量跌８﹒２％，新能源車跌４％

﹡陳文輝稱劃入社保基金的國有資本總額逾８０００億元人民幣

﹡工信部料去年全年減稅降費２﹒３６萬億元人民幣

﹡南韓非洲豬瘟持續，１月已確診１１宗病例

﹡富時羅素第一階段第三批Ａ股納入３月２３日開盤生效

﹡人行逆回購１４連停，今日零投放零回籠；人行上海：落實金融改革開放各

項政策，有序化解風險

﹡武漢通報首宗死亡個案，病毒基因曝光惟傳播途徑不明

﹡深圳女教師感染重症肺炎，官方表示暫排除新型冠狀病毒

﹡衛健委已將病毒基因排序交世衛，徐德義今赴武漢考察

﹡廣州期貨交易所籌設方案正徵求部委意見

﹡調查指無論中美貿易協議簽署與否，人民幣乃將走貶

﹡銀保監表示去年房貸增速降，今年堅決落實「房住不炒」；化解隱性債務風

險，配合政府國企改革重組；正制定車險綜合改革方案，今年適當時機實施

；資管新規過渡期，困難機構會適當靈活安排；將保證在節日前後有充足資

金供應；正起草小微企業金融服務監管評價辦法；支持粵港澳險企開發跨境

車險和醫療險產品

﹡加拿大司法部指孟晚舟行為如詐欺，２０日舉行聽證會；加拿大法院指孟晚

舟案符合引渡原則

﹡白宮經濟顧問庫德洛稱中美貿易協議本周三簽署並公布

﹡美國財長努欽稱中美貿易協議將如期於本周簽署

﹡據報美國內政部擬停飛１０００架中國產無人機

﹡物美集團在北京投放１０萬瓶飛天茅台，稱能打擊黃牛

﹡外交部評論伊朗誤擊客機事件：希望事件得到妥善處置

﹡人權觀察成員赴港遭拒，耿爽稱反中亂港分子應受制裁

﹡生態環境部表示今年擴鋼企改造規模，整治長江流域排污

﹡春運頭三日全國發送旅客逾２億人次

﹡上海銀行業ＬＰＲ運用居全國前列，信貸質量總體穩定



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１２１１３﹒４２點

﹡大陸官媒批評選舉不公，惟有信心保持台海形勢穩定



《其他消息》﹡林鄭月娥稱面對公僕「害群之馬」不會手軟，必須撥亂反正

﹡陳茂波稱預算案「大開水喉」要平衡財政承擔力，必須謹慎

﹡港府建議向海洋公園提供逾１０６億元資助，將新增２０個景點

﹡劉怡翔稱ＥＴＦ互聯互通可望今年啟動，新股通仍「需要研究」

﹡阮國恆稱環球經濟前景穩定，息率及通脹維持低水平

﹡亞投行表示支持創新融資並對市場提高透明度

﹡林鄭月娥稱本港金融體系仍然保持穩健

﹡耶倫稱引入負利率對巿場產生負面影響，當局無意引入；央行決策應獨立運

作，不應受政治壓力等影響

﹡陳茂波稱適當時會推出新一輪紓困措施

﹡劉怡翔稱ＥＴＦ通或以類似股票通形式進行，冀年內推

﹡邱騰華稱撥款予海洋公園是及時、有需要，以及對未來有利；邱騰華明日上

午公布關愛基金數碼電視援助計劃詳情

﹡海洋公園新定位以歷險為主題，冀提升層次迎合訪客喜好

﹡證監會梁鳳儀稱本港社會事件沒有影響兩地溝通及合作；梁鳳儀稱正與中證

監商討解決ＥＴＦ通技術問題

﹡民間集會團隊周日遊行，對獲發不反對通知書信心一般

﹡十大屋苑周末成交重上雙位數字，創約１０周新高

﹡深股通額度全日用５８﹒２億元；滬股通額度全日用３５﹒１億元，陸股通

淨流入逾７７億

﹡恆指公司今日發出納入Ｗ股及第二上市公司諮詢文件，料５月有結果；恆指

公司檢討第二上市大中華非Ｗ股公司被納入到恆生綜指選股範疇

﹡匯豐明天起推出５０元和２０元新鈔票供市民兌換

﹡新地郭基煇建議單程證配額上限削半至每日７５人

﹡李嘉誠基金會已撤回對五龍系主席曹忠之破產呈請

（ｚｚ）

