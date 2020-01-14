《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８９０７．０５ 升 ８３．２８點╱０．２９％
標普５００ ３２８８．１３ 升 ２２．７８點╱０．７０％
納斯達克 ９２７３．９３ 升 ９５．０７點╱１．０４％
倫敦富時１００ ７６１７．６０ 升 ２９．７５點╱０．３９％
法蘭克福ＤＡＸ １３４５１．５２ 跌 ３１．７９點╱０．２４％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３６．１４ 跌 ０．９６點╱０．０２％
﹡香港時間７：４３ａｍ美元兌日圓１０９．９６，歐元兌美元１．１１３９
14/01/2020 07:46
《日出而作》標指破頂，美或棄列中國為匯率操縱國，新城發展配股
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８９０７．０５ 升 ８３．２８點╱０．２９％
標普５００ ３２８８．１３ 升 ２２．７８點╱０．７０％
納斯達克 ９２７３．９３ 升 ９５．０７點╱１．０４％
倫敦富時１００ ７６１７．６０ 升 ２９．７５點╱０．３９％
法蘭克福ＤＡＸ １３４５１．５２ 跌 ３１．７９點╱０．２４％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３６．１４ 跌 ０．９６點╱０．０２％
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