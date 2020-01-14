  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/01/2020 07:46

《日出而作》標指破頂，美或棄列中國為匯率操縱國，新城發展配股

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８９０７．０５　升　　８３．２８點╱０．２９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３２８８．１３　升　　２２．７８點╱０．７０％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９２７３．９３　升　　９５．０７點╱１．０４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６１７．６０　升　　２９．７５點╱０．３９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３４５１．５２　跌　　３１．７９點╱０．２４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０３６．１４　跌　　　０．９６點╱０．０２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４３ａｍ美元兌日圓１０９．９６，歐元兌美元１．１１３９

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態14/01/2020
菲塔阿爾火山爆發 疏散1.6萬人
生財有道13/01/2020
匯豐明起推50元和20元新鈔票 首次利用水彩畫設計
生財有道13/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊405元阻力大
FOCUS13/01/2020
【FOCUS】侵侵料「複製」蔡式連任 台灣出口還看人民幣
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】韓國瑜承認「努力不夠」宣告落選 回高雄市政上班
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文：在民意基礎上處理兩岸關係 不屈於威脅恫嚇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金