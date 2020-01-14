  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/01/2020 07:50

《油金掠影》美燃油庫存增油價挫１％，市場風險胃納增金價走低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中東衝突緊張氣氛逐漸消散，加上美國上周燃料庫存大幅增加
，市場將關注點轉向季節性需求缺乏，油價周一（１３日）挫逾１％。
　　布蘭特原油期貨收跌０﹒７８美元，報６４﹒２０美元。美國原油期貨收５８﹒０８美元，
下跌０﹒９６美元。
　　截至１月３日當周，美國汽油庫存增幅遠超預期，增加９１０萬桶，至２﹒５１６億桶。這
是自２０１６年１月以來汽油庫存增幅最大的一周。此外，數據顯示柴油及取暖油的餾分油庫存
該周增加５３０萬桶，亦是遠高於預期增加３９０萬桶。
　　美國取暖油裂解價差周一降至２１﹒５６美元，為近五個月來最低水平。
　　據路透初步調查顯示，上周的美國原油庫存將下降８０萬桶，不過汽油庫存料連續第１０週
增加。

＊風險情緒降，金價曾挫１％＊

　　中美即將簽署第一階段貿易協議，且中東局勢趨緩，令市場風險情緒回暖，抑制了對黃金的
避險需求，金價周一走低。現貨金跌０﹒８％，報１５４９﹒５０美元，盤中曾一度挫１％，報
１５４６﹒２７美元。美國黃金期貨收跌０﹒６％，至１５５０﹒６０美元。
　　其他貴金屬方面，鈀金上漲０﹒６％，至２１２９﹒２３美元。白銀跌０﹒６％，報
１７﹒９８美元。鉑金跌０﹒４％，報９７４﹒６５美元。（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態14/01/2020
菲塔阿爾火山爆發 疏散1.6萬人
生財有道13/01/2020
匯豐推50元和20元新鈔票 首次利用水彩畫設計
生財有道13/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊405元阻力大
FOCUS13/01/2020
【FOCUS】侵侵料「複製」蔡式連任 台灣出口還看人民幣
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】韓國瑜承認「努力不夠」宣告落選 回高雄市政上班
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文：在民意基礎上處理兩岸關係 不屈於威脅恫嚇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金