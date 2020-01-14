《油金掠影》美燃油庫存增油價挫１％，市場風險胃納增金價走低

《經濟通通訊社１４日專訊》中東衝突緊張氣氛逐漸消散，加上美國上周燃料庫存大幅增加

，市場將關注點轉向季節性需求缺乏，油價周一（１３日）挫逾１％。

布蘭特原油期貨收跌０﹒７８美元，報６４﹒２０美元。美國原油期貨收５８﹒０８美元，

下跌０﹒９６美元。

截至１月３日當周，美國汽油庫存增幅遠超預期，增加９１０萬桶，至２﹒５１６億桶。這

是自２０１６年１月以來汽油庫存增幅最大的一周。此外，數據顯示柴油及取暖油的餾分油庫存

該周增加５３０萬桶，亦是遠高於預期增加３９０萬桶。

美國取暖油裂解價差周一降至２１﹒５６美元，為近五個月來最低水平。

據路透初步調查顯示，上周的美國原油庫存將下降８０萬桶，不過汽油庫存料連續第１０週

增加。



＊風險情緒降，金價曾挫１％＊



中美即將簽署第一階段貿易協議，且中東局勢趨緩，令市場風險情緒回暖，抑制了對黃金的

避險需求，金價周一走低。現貨金跌０﹒８％，報１５４９﹒５０美元，盤中曾一度挫１％，報

１５４６﹒２７美元。美國黃金期貨收跌０﹒６％，至１５５０﹒６０美元。

其他貴金屬方面，鈀金上漲０﹒６％，至２１２９﹒２３美元。白銀跌０﹒６％，報

１７﹒９８美元。鉑金跌０﹒４％，報９７４﹒６５美元。（ｆｚ）

