《華爾街內望》中美簽協議且美企季報提振，美股破頂道指漲８３點

《經濟通通訊社１４日專訊》中美將簽署第一階段貿易協議，加上美國企業上年第四季業績

即將公布，市場樂觀情緒燃點漲勢，美股周一（１３日）再創歷史高位。

道指漲８３點或０﹒２９％，報２８９０７點。標指漲２２點或０﹒７％，報３２８８點，

再創歷史高位收市。納斯達克指數跳漲９５點或１﹒０４％，報９２７３點，亦創歷史新高。

中東緊張局勢緩解，加上市場預計中美將於本周三（１５日）在華盛頓簽署中美第一階段貿

易協議，鼓勵投資者對較高風險資產進行押注。

有報道稱，美國計劃摘掉中國匯率操縱國的標籤，因為兩國領導人本周將簽署協議，增加市

場樂觀情緒。

個股方面，蘋果、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｎｅｔｆｉｌｘ、微軟及亞馬遜等科網股走高，驅動

美股創下歷來最長的牛市。

蘋果急漲２﹒１４％，收市創歷史高位。Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ亦創歷史新

高，收漲０﹒８％，公司市值達９９３０億美元。

航太企業Ｈｅｘｃｅｌ和Ｗｏｏｄｗａｒｄ分別漲９﹒６％和４﹒８％，因為兩家波音供應

商宣布將進行合併，估值６４﹒３億美元。

特斯拉飆升９﹒８％，創歷史新高，因為有傳中國今年不會大幅削減對新能源汽車的補貼。

市場亦正等待摩通、花旗、富國銀行周二（１４日）公佈的第四季業績。

十年期公債收益率揚１﹒５個基點，報１﹒８４２３％。（ａｌ）

