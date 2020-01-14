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即市新聞

14/01/2020 07:50

《華爾街內望》中美簽協議且美企季報提振，美股破頂道指漲８３點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中美將簽署第一階段貿易協議，加上美國企業上年第四季業績
即將公布，市場樂觀情緒燃點漲勢，美股周一（１３日）再創歷史高位。
　　道指漲８３點或０﹒２９％，報２８９０７點。標指漲２２點或０﹒７％，報３２８８點，
再創歷史高位收市。納斯達克指數跳漲９５點或１﹒０４％，報９２７３點，亦創歷史新高。
　　中東緊張局勢緩解，加上市場預計中美將於本周三（１５日）在華盛頓簽署中美第一階段貿
易協議，鼓勵投資者對較高風險資產進行押注。
　　有報道稱，美國計劃摘掉中國匯率操縱國的標籤，因為兩國領導人本周將簽署協議，增加市
場樂觀情緒。
　　個股方面，蘋果、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｎｅｔｆｉｌｘ、微軟及亞馬遜等科網股走高，驅動
美股創下歷來最長的牛市。
　　蘋果急漲２﹒１４％，收市創歷史高位。Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ亦創歷史新
高，收漲０﹒８％，公司市值達９９３０億美元。
　　航太企業Ｈｅｘｃｅｌ和Ｗｏｏｄｗａｒｄ分別漲９﹒６％和４﹒８％，因為兩家波音供應
商宣布將進行合併，估值６４﹒３億美元。
　　特斯拉飆升９﹒８％，創歷史新高，因為有傳中國今年不會大幅削減對新能源汽車的補貼。
市場亦正等待摩通、花旗、富國銀行周二（１４日）公佈的第四季業績。
　　十年期公債收益率揚１﹒５個基點，報１﹒８４２３％。（ａｌ）

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