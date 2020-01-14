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14/01/2020 08:31

新城發展（０１０３０）折讓３％配股，淨籌逾２７億元營運金

　　《經濟通通訊社１４日專訊》新城發展（０１０３０）與花旗環球金融訂立配售協議，向不
少於六名獨立專業、機構及、或其他投資者配售最多３﹒１１億股，佔擴大後股本約
５﹒０１％，每股作價８﹒７８元，比上日收市價每股９﹒０５元有約２﹒９８％折讓，配售淨
額最多約２７﹒１２億元，擬用作集團長遠業務發展，及一般營運資金。
　　早前股東周年大會授權集團發行最多約１１﹒８億新股，今次配售佔授權總數
２６﹒３６％。是次配股擴大後，集團大股東王振華及其控制法團持股佔比將由７１﹒２３％降
至６７﹒６７％。（ｎｓ）

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