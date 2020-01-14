《經濟通通訊社１４日專訊》ＣＴＲ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１４１６）暗盤開報０﹒２７
元，現報０﹒３３元對比招股價０﹒３６元低逾８％，未計手續費，每手１００００股虧蝕
３００元。
據耀才暗盤交易市場顯示，現價報０﹒３元比招股價低１６﹒６７％。
ＣＴＲ為新加坡結構工程及泥水建築工程承建商，明日（１５日）主板掛牌，公開認購接獲
合共１０３７７份申請，認購６﹒３６億股，超購１７﹒１７倍。每股定價０﹒３６元，為下限
定價。一手（１００００）中籤率１８﹒２％，抽６手穩獲１手。（ｎｓ）
14/01/2020 16:20
【新股上市】ＣＴＲ暗盤開０﹒２７元，現低上市價逾８％
《經濟通通訊社１４日專訊》ＣＴＲ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１４１６）暗盤開報０﹒２７
元，現報０﹒３３元對比招股價０﹒３６元低逾８％，未計手續費，每手１００００股虧蝕
３００元。
據耀才暗盤交易市場顯示，現價報０﹒３元比招股價低１６﹒６７％。
ＣＴＲ為新加坡結構工程及泥水建築工程承建商，明日（１５日）主板掛牌，公開認購接獲
合共１０３７７份申請，認購６﹒３６億股，超購１７﹒１７倍。每股定價０﹒３６元，為下限
定價。一手（１００００）中籤率１８﹒２％，抽６手穩獲１手。（ｎｓ）
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