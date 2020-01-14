【新股上市】ＣＴＲ暗盤開０﹒２７元，現低上市價逾８％

《經濟通通訊社１４日專訊》ＣＴＲ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１４１６）暗盤開報０﹒２７

元，現報０﹒３３元對比招股價０﹒３６元低逾８％，未計手續費，每手１００００股虧蝕

３００元。

據耀才暗盤交易市場顯示，現價報０﹒３元比招股價低１６﹒６７％。

ＣＴＲ為新加坡結構工程及泥水建築工程承建商，明日（１５日）主板掛牌，公開認購接獲

合共１０３７７份申請，認購６﹒３６億股，超購１７﹒１７倍。每股定價０﹒３６元，為下限

定價。一手（１００００）中籤率１８﹒２％，抽６手穩獲１手。（ｎｓ）

