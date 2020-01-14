【ＩＰＯ反應】Ｈｙｇｉｅｉａ（０１６５０）上市時間表將會延期

《經濟通通訊社１４日專訊》Ｈｙｇｉｅｉａ Ｇｒｏｕｐ（０１６５０）公布，原於該公

司為２０１９年１２月３１日的招股章程，載有最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的認購

水平及公開發售的分配基準的公告將不遲於今日上午八時正刊發。該公司董事會最新宣布，由於

需要更多時間落實上述該公告及獲取監管當局批准，故上市時間表將會延期。其董事會將在切實

可行的情況下盡快向市場提供最新資料。（ｋｓ）

