【新股上市】九毛九暗盤開報９元，高招股價逾三成六

《經濟通通訊社１４日專訊》中國餐飲集團九毛九（０９９２２）明日（１５日）於主板掛
牌，今日於輝立暗盤交易系統，開報９元，較招股價６﹒６元高出逾三成六，每手１０００股，
不計手續費賺２４００元。另外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報８﹒８元，高招股價逾
三成三。
九毛九公開招股合共接獲１９萬份有效申請，超購高達６３６﹒８２倍，中籤率２５％，認
購８０手穩中一手。（ｊｔ）
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