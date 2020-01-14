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14/01/2020 09:22

美股造好港股再衝二萬九，高開１９４點報２９１４９點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股造好，美伊局勢再度降溫，加上明日中美簽署首階段
貿易協議，亞洲股市今早表現暢旺，日經現漲１８１點，台北加權指數升８８點。港股方面高開
近２００點，並再度攀上二萬九。有傳平保（０２３１８）子公司商討入股新地（０００１６）
西九高鐵上蓋寫字樓項目，平保股價高開近２％並為開市最佳藍籌。其他地產股亦見炒風，新世
界（０００１７）升１﹒８３％，恆隆地產（００１０１）升１﹒５％。恆生指數報２９１４９
點，升１９４點或升０﹒６７％，主板成交６５﹒５３億元。國企指數報１１４７５點，升７８
點或升０﹒６９％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２５％，報５９﹒８元；港交所
（００３８８）升０﹒７１％，報２８２﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒８９％，報４１０
元；中移動（００９４１）跌０﹒０８％，報６５﹒３５元；友邦保險（０１２９９）升
１﹒１％，報８７﹒６元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）　　９７﹒４０元　　　升１﹒８８％
　　新世界　（０００１７）　　１１﹒１４元　　　升１﹒８３％
　　銀河娛樂（０００２７）　　６２﹒００元　　　升１﹒５６％
　　恆隆地產（００１０１）　　１８﹒８２元　　　升１﹒５１％
　　中國聯通（００７６２）　　　７﹒２２元　　　升１﹒４０％

　　新地　　（０００１６）　１２３﹒００元　　　升１﹒４０％
　　中石化　（００３８６）　　　４﹒８０元　　　升１﹒２７％
　　舜宇光學（０２３８２）　１４７﹒４０元　　　升１﹒１７％
　　碧桂園　（０２００７）　　１２﹒４０元　　　升１﹒１４％
　　友邦保險（０１２９９）　　８７﹒６０元　　　升１﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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