《盤後部署》中美簽訂貿議消息或炒完，港股支持位２８２００

《經濟通通訊社１４日專訊》中美將於明日（１５日）簽署首階段貿易協議，美股隔晚

（１３日）繼續造好，加上美國將中國剔出匯率操縱國名單，刺激港股今高開１９４點報

２９１４９，創８個月高位，惟已是全日最高位。早市騰訊（００７００）、濠賭及本地地產股

造好，港股升勢勉強維持。及後，中國海關總署發布數據顯示，去年中國對美國進出口３﹒７３

萬億元人民幣，下降１０﹒７％，騰訊、中資金融及手機股走低令大市倒跌，最低見２８７９０

點跌１６４點。最終恆指收報２８８８５點，跌６９點或跌０﹒２４％，主板成交

１１９１﹒９３億元增６﹒６％。國企指數報１１３５５點，跌４１點或跌０﹒３６％。

Ａ股同樣倒跌，上證綜合指數報３１０６點，跌８點或跌０﹒２８％。深證成份指數報

１０９８８點，跌５１點或跌０﹒４７％，兩市成交７０１９﹒４３億元人民幣。



＊大摩指若聯儲局停寬鬆，美股下行幅度或更大＊



摩根士丹利首席股票策略師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ近日指出，目前世界的主要流動

資本正不平衡地追隨股市中的大型企業。現在標準普爾５００指數中排名前五的公司佔指數的總

市值約１８％，比例差距之大前所未有，包括在科技泡沫時期。

他認為，此種差異是世界各國央行普遍採取「量化寬鬆」的貨幣政策而引致的結果，令主要

資本普遍向標準普爾５００指數中流動性最強、規模最大的公司。他強調，雖然當前美股仍在上

行，但面對工人收入不均、資本流入企業出現不平衡，加上大企業愈大愈壓榨小企業的生存的情

況依舊，並且仍在惡化。他稱雖然美聯儲對市場的注資或暫時壓制了問題爆發，但若注資停止，

積壓的問題或令美股下行幅度更大。

另外，前英國外交官、阿拉旺商業顧問公司主管Ａｌａｓｔａｉｒ Ｎｅｗｔｏｎ認為，投

資者今年應該更重視美伊衝突多於中美貿易戰。美國總統特朗普在社交網站發文指，他不在乎伊

朗是否同意談判，反映雙方關係有機會每況愈下，因為目前沒有跡象表明雙方均有意尋求外交途

徑解決衝突。



＊港股已形成中型上升軌，或挑戰三萬大關＊



港股今早高開並重返二萬九後，便見倒跌回吐，反映市場短期炒作中美簽署貿議消息或完，

料港股或先行整固，因為港股短短２個月已急漲約２５００點，升勢顯然過急。港股短期或先回

補於上周三（８日）所遺留下的裂口位，支持位料約於２８２００點，投資者如在低位買貨可先

行獲利。

從技術方面，港股已經形成由去年８月中所形成的一條中型上升軌，走勢至今顯然是一浪比

一浪高。若往後的好消息較多，如中美第二階段貿談進度良好、美伊衝突緩和及本港局勢持續降

溫，相信港股回補２８２００點的裂口後，或有機會挑戰三萬大關。（ｋｓ）

