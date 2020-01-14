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14/01/2020 08:15

【國際要聞】英女王支持哈里及梅根意願，王室數日內作最終決定

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據英國廣播公司（ＢＢＣ）報道指，英女王與王室成員於桑德
靈厄姆別墅舉行會談，會後英女王發表聲明指支持哈里王子及梅根意願。
　　英女王希望可能讓他們創造一個年輕家庭，並擁有新生活，但亦希望他們可以繼續擔任全職
的皇室成員，同意在過渡期讓兩人分別在英加生活。
　　聲明又指，由於問題複雜，尚有很多工作需要完成，將於未來數日有最終決定。（ａｌ）

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