【貿易休戰】美國商會指中美首階段協議止血，但未結束爭端

《經濟通通訊社１４日專訊》美國全國商會常務副會長、國際事務總裁薄邁倫周一（１３日
）表示，中美本周將簽署的第一階段貿易協議「止血」，但強調並未結束貿易戰，警告仍然存在
重大挑戰。
他又指，第一階段貿易協議顯然讓雙方都鬆了一口氣，第一階段協議的落實對於建立信任和
確定性，爭端取得解決很重要。
他補充，鑑於兩國爭端核心的結構性問題仍未解決，故依然存在重大挑戰。（ａｌ）
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