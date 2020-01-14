【國際要聞】傳美國總統特朗普或下月底訪問印度

《經濟通通訊社１４日專訊》據印度報章《Ｔｈｅ Ｈｉｎｄｕ》引述消息報道稱，預計華

盛頓的安全及後勤小組將於本周抵達印度首都新德里，為美國總統特朗普可能進行訪問做準備。

報道指，今次訪問尚未宣布，將是特朗普作為美國總統首次訪問印度，又指他特朗普想在今

年較早的時間，即１１月大選前訪問印度。

報道又指，印度和美國預計或將於期間敲定自２０１８年１１月以來的貿易協議。（ａｌ）

