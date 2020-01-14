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即市新聞

14/01/2020 12:30

《窩輪豪情－梁業豪》中線繼續增持，短線伺機開始減注造好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、
非必需性消費業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為
阿里巴巴（０９９８８）、周大福（０１９２９）與澳博控股（００８８０），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，
則宜首選百威亞太（０１８７６）、豐盛控股（００６０７）與華潤置地（０１１０９）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、電訊業與非必需性消費業。
此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為阿里巴巴、周大福與中國
平安（０２３１８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽
權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選會德豐（０００２０）、華潤置地與豐盛控股

　　港股高開後於高位遇到阻力，呈現回吐。然而，ＷＢＩ－ＭＴ進一步上升＋４﹒０，代表明
天（１５日）開始後，中線投資者應繼續分批入市增持現貨的行動。投機方面，大家應伺機開始
減少持有牛證圖利了，先看清楚淡友的反攻能力，再作部署吧。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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