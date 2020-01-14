《談國論企－黎偉成》企業家上季內外訂單資金皆改善

《談國論企》中國人民銀行的調查報告顯示企業家於２０１９年四季度的出口訂單、進口訂

單及資金周轉等，環比甚至同比的情況皆有不同程度的改善，而盈利以至經營景氣指數環比亦見

加大加度的擴張。此表中國以供給側改革為主的政策確取得良性效益，相信今後仍會發揮正面的

作用，希望美國對華所掀貿戰等狙擊真的稍為緩和，歐亞經濟則回穩。



＊國內訂單漸步擴張新態顯供給側政策效佳＊



來自人行的《２０１９年第四季度企業家問卷調查報告》的資料，企業家在是季度的經營情

況有所回穩甚至改善，特別是在對外以至國內的訂單皆予人以新的寄望，包括（一）出口訂單指

數仍處於臨界點的４３﹒２，環比尚回落１﹒２個百分點，但相對於２０１８年第四季度環比所

跌的３％要少跌１﹒８個百分點，而期內的同比跌幅２﹒３％，亦較上年同期少跌０﹒６個百分

點，即使「減少」環比的佔比達２７﹒２％，較上年同期多２﹒４個百分點，唯是「持平」與「

增加」的佔比合共仍有７２﹒８％，乃可以接受的新況。

更惹人注目的，乃（二）國內訂單，指數於２０１９年四季度所達４９﹒１，環比增加

２﹒１個百分點，不僅相對於上年同期的０﹒５個百分點的升幅高１﹒５個百分點，且徐徐回升

至相當接近臨界點５０的水平，隨時有可能重新恢復擴張之態。此況充分顯示中國最近多年來堅

持以供給側改革為主的經濟發展主調和政策，走對了頭。

國內訂單指數期內有「減少」者的佔比１９﹒８％，無疑比２０１８年四季度的１８﹒６％

高１﹒２個百分點，但此數較出口訂單所「減」要少減７﹒４個百分點，而「增加」和「持平」

佔比合共達８０﹒２％。

再看企業的資金狀況，亦予人有好轉之感，包括（三）資金周轉指數於２０１９年四季度所

達５９，較２０１８年同期的５８﹒１高０﹒９個百分點，而環比所增的１﹒２個百分點亦高０

﹒１個百分點，同比上升０﹒９個百分點亦高於上年０﹒２個百分點；存在「困難」的企業佔比

１５﹒９％則較上年同期低０﹒８個百分點，而狀態「良好」和「一般」者佔比合共為

８４﹒１％。

同樣有良性發展的，為（四）銷貨款回籠指數所達６３﹒７，環比增加１﹒９％，較

２０１８年四季度之數多增１﹒５個百分點；而同比增長０﹒６％，更扭轉上年同期減少

０﹒６％之況。此亦有良性的啟示。

由是企業家的（五）盈利指數，於２０１９年第四季度所達５７﹒３，環比增長２％，較上

年同期所增的０﹒２％要高１﹒８個百分點，但要注意的此數低於上年的５８﹒７約１﹒４個百

分點，其中「增盈或減虧」佔比為３７﹒１％，「增虧減盈」佔２２﹒５％，而２０１８年第四

季度則分別佔３８﹒５％與２１％。

綜合而言，最重要的當然是要看（六）企業家對經濟前景的看法，而相關指數於２０１９年

四季度達５５﹒５，環比增２﹒２％，相對於２０１８年同期５７﹒９和環比增１％，即實數低

２﹒４個百分點，但環比的增長則多增１﹒２個百分點。



＊對經濟前景尚審慎顯淡看國際經濟及需求＊



相對於（七）企業家宏觀經濟熱度指數於２０１９年四季度所達３１﹒９，環比下降０﹒５

個百分點，而２０１８年同期３５﹒４環比回落１﹒８個百分點，情況仍亟待改善，尤其是認為

「偏冷」環比佔比３７﹒９％，較上年同期多６﹒８個百分點，而「正常」佔６０﹒５％又較上

年之數低６﹒５個百分點，為不可忽視之象。

還有是（八）產品銷售價格感受指數及原材料購進價格感受指數，於２０１９年第四季度均

現環比上升，但同比的跌幅則略有回跌，需要密切留意。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

