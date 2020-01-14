《異動股》閱文（０７７２）挫逾５％，傳凱雷沽貨套現逾１５億元

《經濟通通訊社１４日專訊》閱文集團（００７７２）連升四日累漲近１２％後，現價回吐

５﹒２１％，報３９﹒１５元，盤中低見３８﹒２元；成交約４０２４萬股，涉資１５﹒２９億

元。

據銷售文件，凱雷以每股３７﹒８元至３９元，配售旗下投資工具Ｌａｏｓｈｅ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ及Ｌｕｘｕｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ所持有的４１１４﹒１６萬股閱文

股份，涉及已發行股本３﹒９７％，套現１５﹒５５億至１６﹒０５億元。配售價較昨日收市價

折讓５﹒５７％至８﹒４７％。

閱文集團今早一手約４０１４﹒１６萬股大手成交，每股３８元，涉１５﹒２５化元，相信

是上述交易上板。

現時，恆生指數報２９１４９，升１９４點或升０﹒６７％，主板成交６５﹒５３億元。國

企指數報１１４７５，升７８點或升０﹒６９％。

上證綜合指數報３１２０﹒６７，升５點或升０﹒１６％，成交２５﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１１０７４，升３４點或升０﹒３１％，成交３９﹒５８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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閱文集團 （００７７２） ３９﹒３０元 跌４﹒８４％

同程藝龍 （００７８０） １４﹒０４元 升１﹒１５％

創夢天地 （０１１１９） ４﹒５５元 無升跌

美圖公司 （０１３５７） １﹒７７元 升１﹒７２％

小米集團 （０１８１０） １１﹒９６元 升０﹒５０％

平安好醫生（０１８３３） ６２﹒６０元 升２﹒０４％

眾安在線 （０６０６０） ３０﹒６０元 升１﹒４９％

阿里巴巴 （０９９８８） ２２５﹒２０元 升１﹒０８％

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（ｊｔ）

