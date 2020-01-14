《異動股》李嘉誠基金撤回五龍系主席破產呈請，五龍動力飆９４％

《經濟通通訊社１４日專訊》五龍動力（００３７８）現飆９３﹒８８％，報０﹒０９５元

，盤中高見０﹒１２元，破２５０天線（約０﹒０８３元）兼創７個月新高；成交約２８１５萬

股，涉資２５０萬元。五龍電動車（００７２９）亦急升３３﹒０３％，報０﹒２９元。

五龍電動車以及五龍動力公布，早前Ｌｉ Ｋａ Ｓｈｉｎｇ（Ｃａｎａｄａ）

Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ對公司之主席及執行董事曹忠提出破產呈請，公司於上日（１３日）收到

曹忠之代表律師通知，Ｌｉ Ｋａ Ｓｈｉｎｇ（Ｃａｎａｄａ）Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ已於

１月８日撤回上述破產呈請。

現時，恆生指數報２９１０４，升１４９點或升０﹒５２％，主板成交１８７﹒７０億元。

國企指數報１１４６５，升６９點或升０﹒６１％。

上證綜合指數報３１２２，升７點或升０﹒２３％，成交４３７﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１１０４６，升５點或升０﹒０５％，成交７０５﹒０８億元人民幣。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

五龍動力 （００３７８） ０﹒０９５元 升９３﹒８８％

五龍電動車 （００７２９） ０﹒２９０元 升３３﹒０３％

同景新能源 （０８３２６） ０﹒０９０元 升２１﹒６２％

泰加保險 （０６１６１） ０﹒９５０元 升１８﹒７５％

匯銀控股集團（０１１７８） ０﹒２５０元 升１８﹒４８％



遠大住工 （０２１６３） ９﹒０９０元 升１６﹒５４％

林達控股 （０１０４１） ０﹒１３０元 升１３﹒０４％

華夏能源控股（０８００９） ０﹒４４５元 升１１﹒２５％

華融金控 （００９９３） ０﹒２４９元 升１０﹒１８％

天利控股集團（００１１７） ０﹒６７０元 升 ９﹒８４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｔ）

