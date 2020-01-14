《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》瑞銀投資銀行全球經濟與策略研究主管
Ａｒｅｎｄ Ｋａｐｔｅｙｎ今日在上海舉行的「第二十屆瑞銀大中華研討會」上表示，第二個
階段貿易協議不會在美國大選之前完成。
談到第一階段貿易協議對中國的影響，他指出，短期來看中美雙方關係緩會和一點，但在其
他方面影響很有限，因為這樣一個協議，並沒有解決很多根本的問題。長遠來看，中美之間緊張
的關係還會持續，所以不管是中方還是美方，貿易多樣化還是一個好的策略。
14/01/2020 16:02
【貿易休戰】瑞銀：第二個階段貿易協議要等待美國大選之後
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》瑞銀投資銀行全球經濟與策略研究主管
Ａｒｅｎｄ Ｋａｐｔｅｙｎ今日在上海舉行的「第二十屆瑞銀大中華研討會」上表示，第二個
階段貿易協議不會在美國大選之前完成。
談到第一階段貿易協議對中國的影響，他指出，短期來看中美雙方關係緩會和一點，但在其
他方面影響很有限，因為這樣一個協議，並沒有解決很多根本的問題。長遠來看，中美之間緊張
的關係還會持續，所以不管是中方還是美方，貿易多樣化還是一個好的策略。
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