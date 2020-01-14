《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》瑞銀投資研究部首席中國經濟學家汪濤今
日在上海舉行的「第二十屆瑞銀大中華研討會」上表示，預計內地通脹在１月份見頂，可能會超
過５％，因為春節和豬肉的因素並存。不過她表示，不用特別的擔心。因為政策上，貨幣政策、
財政政策都是溫和放鬆。
她又指，到２月份，由於基數的原因，ＣＰＩ會降下來。下半年因為豬肉價格基數的原因，
ＣＰＩ下降又會下行得更加明顯，所以全年略微超過３。雖然短期通脹風險較高，但瑞銀認為通
脹並不是一個特別大的風險。
14/01/2020 16:24
【駐滬專電】瑞銀：內地１月通脹或超５％，惟不會造成大風險
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》瑞銀投資研究部首席中國經濟學家汪濤今
日在上海舉行的「第二十屆瑞銀大中華研討會」上表示，預計內地通脹在１月份見頂，可能會超
過５％，因為春節和豬肉的因素並存。不過她表示，不用特別的擔心。因為政策上，貨幣政策、
財政政策都是溫和放鬆。
她又指，到２月份，由於基數的原因，ＣＰＩ會降下來。下半年因為豬肉價格基數的原因，
ＣＰＩ下降又會下行得更加明顯，所以全年略微超過３。雖然短期通脹風險較高，但瑞銀認為通
脹並不是一個特別大的風險。
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