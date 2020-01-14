《午市前瞻》升幅過猛且長期假將至，港股料難企穩２９０００

《經濟通通訊社１４日專訊》中美將於明日（１５日）簽署首階段貿易協議，美股三大指數

持續隔晚（１３日）造好；加上美國將中國剔出匯率操縱國名單，港股今早亦高開１９４點報

２９１４９，但已為半日最高位。其後，港股升勢減弱，未能守穩二萬九。中國海關總署發布數

據顯示，去年中國對美國進出口３﹒７３萬億元人民幣，下降１０﹒７％。港股倒跌最多９２點

報２８８６２。最終恆指半日收報２８９０１點，跌５３點或跌０﹒１８％，主板成交

６９９﹒６６億元。國指收報１１３７３點，跌２３點或跌０﹒２０％。

內地Ａ股回軟，上證綜合指數報３１１３點，跌１點，成交１６８３億元人民幣。深證成分

指數報１１０１７點，跌２３點或跌０﹒２１％，成交２６９６﹒０４億元人民幣。



＊濠賭股全線上漲，金沙最佳藍籌＊



重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３３％，報５９﹒７５元；港交所（００３８８）

獲高盛升目標價至２５５元，惟半日軟０﹒７１％，報２７８﹒２元；騰訊（００７００）回吐

０﹒４４％，報４０４﹒６元；建行（００９３９）跌０﹒４４％，報６﹒７７元；友邦

（０１２９９）滑０﹒２３％，報８６﹒４５元。

濠賭股全線走高，金沙（０１９２８）漲３﹒４９％，報４４﹒４５元，為半日表現最好藍

籌；銀娛（０００２７）獲瑞士信貸報告維持跑贏大市評級，目標價維持７０元，半日走高

３﹒４４％，報６３﹒１５元；新濠國際（００２００）彈２﹒３４％，報２１﹒８５元；澳博

（００８８０）漲４﹒３２％，報１０﹒３８元；永利澳門（０１１２８）揚２﹒１１％，

報２０﹒３元。

內地電訊相關股繼續上揚，中國電信（００７２８）漲１﹒９３％，報３﹒１７元，為半日

表現最好國指股；中國聯通（００７６２）揚１﹒５４％，報７﹒２３元；鐵塔（００７８８）

升１﹒６９％，報１﹒８元；中移動（００９４１）彈０﹒４６％，報６５﹒７元；惟中興通訊

（００７６３）跌１﹒４５％，報２７﹒２元。



＊新經濟股上揚，阿里、美團屢創新高＊



新經濟股普遍上升，阿里巴巴（０９９８８）半日揚０﹒２７％，報２２３﹒４元，盤中高

見２２７﹒４元創新高；美團點評（０３６９０）漲１﹒５９％，報１１４﹒９元，盤中高見

１１６元創新高；眾安在綫（０６０６０）跌０﹒１７％，報３０﹒１元；傳凱雷沽貨套現逾

１５億元，閱文集團（００７７２）股東減持，股價挫９﹒４４％報３７﹒４元；小米集團

（０１８１０）回吐１﹒５１％，報１１﹒７２元。

隔晚蘋果股價造好，帶動手機設備股今早走高，惟午收前回落。瑞聲科技（０２０１８）挫

３﹒１１％，報６５﹒５元，為半日表現最差藍籌；舜宇光學（０２３８２）軟０﹒６２％，報

１４４﹒８元；鴻騰精密（０６０８８）跌０﹒３７％，報２﹒６８元；不過，丘鈦科技

（０１４７８）微升０﹒４４％，報１３﹒８２元；富智康集團（０２０３８）漲２﹒０５％，

報１﹒４９元。

內房股普遍走低，華潤置地（０１１０９）跌１﹒６２％，報３６﹒３５元；碧桂園

（０２００７）滑０﹒４９％，報１２﹒２元；中海外（００６８８）跌０﹒３４％，報２９﹒

５５元；龍湖集團（００９６０）微跌０﹒４１％，報３６﹒７元；惟融創中國（０１９１８）

微升０﹒４５％，報４４﹒８５元。



＊張智威：阿里巴巴有望染藍，十天線附近部署＊



中美簽署首階段協議前夕，港股今早高開逾百點，重上兩萬九關口，惟隨後回吐。信誠證券

聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，現時港股在高位的阻力較大，難望企穩２９０００關

口。其一，港股近期累計升幅大，由上年１２月的２６０００點到現時已上升近３０００點。其

二，農曆新年長假將至，不少人獲利離場，而且Ａ股亦出現類似情況，故較難再挑戰高位。又指

中美雖簽署首階段貿易協議，但並不意味結束，在接下來第二階段磋商中仍會有不少摩擦，料短

期恆指走勢仍反覆，上望去年５月裂口位約２９４００點，下方十天線（約２８４９０）有支持

。

個股方面，張智威仍然看好新經濟股，籲部屬有盈利、高增長的股份，尤其是阿里巴巴，認

為其電商業務增長前景好，且有望「染藍」，另外公司方面亦擬分拆螞蟻金服上市，在多重消息

利好下，短期目標看２４０元，若股價回調到十天線２１５元即可部署。而對於連日急漲的騰訊

看法較淡，指其市盈率過高，升浪難延續。（ｆｚ、ｊｔ）

