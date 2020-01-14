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即市新聞

14/01/2020 14:40

《美元走勢－羅明立》炒作英央行月底減息，鎊匯或下試低位

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２１　　　１０９﹒８９　　　１０９﹒９３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１４２　　　１﹒１１３０　　　１﹒１１３６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３００２　　　１﹒２９８４　　　１﹒２９８８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７１３　　　０﹒９６９５　　　０﹒９７０４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７５０　　　７﹒７６９９　　　７﹒７７１６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克稱，美聯儲的加息門檻頗高，因為局方有必要
推動通脹至目標水平，以及防止通脹預期回落。波士頓聯儲總裁羅森葛籣則表示，聯儲局應警惕
超長時期低利率風險。另一方面，美國去年１２月預算赤字為１３３億美元，按年跌２％。於中
美簽署第一階段貿易協定前，美國財政部指由於中國承諾會防止人民幣為了競爭而貶值，故此中
國不再被列為匯率操縱國。最新利率期貨資料顯示，美聯儲很大機會維持基準利率不變至年底，
而美匯維持窄幅上落，仍然關注下行風險。
　　英國去年１１月國內生產總值（ＧＤＰ）按月意外下跌０﹒３％，分析預期及前值均為零增
長，是近７個月以來最大跌幅。若以年率計，英國ＧＤＰ按年增長０﹒６％，雖符合預期，但增
速是自２０１２年６月以來最慢。此外，１１月製造業及工業產出亦差於預期。英鎊跌破
１﹒３０並失守５０天線，市場開始炒作央行可能於月底減息，英鎊有機會先下試低位。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１１５　　　１﹒１２７０　　　１﹒１０７５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９７０　　　１﹒３１２０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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