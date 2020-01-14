《美元走勢－羅明立》炒作英央行月底減息，鎊匯或下試低位

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１０﹒２１ １０９﹒８９ １０９﹒９３

歐元╱美元 １﹒１１４２ １﹒１１３０ １﹒１１３６

英鎊╱美元 １﹒３００２ １﹒２９８４ １﹒２９８８

美元╱瑞郎 ０﹒９７１３ ０﹒９６９５ ０﹒９７０４

美元╱港元 ７﹒７７５０ ７﹒７６９９ ７﹒７７１６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克稱，美聯儲的加息門檻頗高，因為局方有必要

推動通脹至目標水平，以及防止通脹預期回落。波士頓聯儲總裁羅森葛籣則表示，聯儲局應警惕

超長時期低利率風險。另一方面，美國去年１２月預算赤字為１３３億美元，按年跌２％。於中

美簽署第一階段貿易協定前，美國財政部指由於中國承諾會防止人民幣為了競爭而貶值，故此中

國不再被列為匯率操縱國。最新利率期貨資料顯示，美聯儲很大機會維持基準利率不變至年底，

而美匯維持窄幅上落，仍然關注下行風險。

英國去年１１月國內生產總值（ＧＤＰ）按月意外下跌０﹒３％，分析預期及前值均為零增

長，是近７個月以來最大跌幅。若以年率計，英國ＧＤＰ按年增長０﹒６％，雖符合預期，但增

速是自２０１２年６月以來最慢。此外，１１月製造業及工業產出亦差於預期。英鎊跌破

１﹒３０並失守５０天線，市場開始炒作央行可能於月底減息，英鎊有機會先下試低位。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１１５ １﹒１２７０ １﹒１０７５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９７０ １﹒３１２０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

