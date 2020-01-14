【新股上市】傳百勝中國擬就第二上市與中金及高盛合作

《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，在中國運營必勝客和肯德基的

百勝中國（Ｙｕｍ Ｃｈｉｎａ）正與中金公司（０３９０８）和高盛集團合作，就其計劃在港

進行第二上市作準備，公司最快可能今年發行股份。

消息透露，鑑於計劃尚處初期階段，因此提議中的發行細節可能仍有變化。

早前外電指，若百勝計劃公開發售５－１０％股份，集資額將約１０億至２０億美元（約

７８億至１５６億港元）。

