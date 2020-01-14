【紓困措施】林鄭：十措施涉百億經常性開支，料過百萬計市民受惠

《經濟通通訊社１４日專訊》特首林鄭月娥今日下午公布一系列民生措施。她指十項惠民措

施，涉及經常性開支約１００億元，將有過百萬計的市民受惠。

反修例事件持續，政府密鑼緊鼓籌備多項紓解民困的措施，預計今日宣布的一系列救濟措施

，涵蓋住房、福利和扶貧等領域，當中包括將每程２元的優惠票價搭乘公共交通工具的措施，從

６５歲或以上人士放寬到６０歲或以上長者均適用。（ｃｌ）

