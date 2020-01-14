《再戰明天》中美簽署第一階段經貿協議，美國公布生產者物價指數

《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日）中美簽署第一階段經貿協議，美國公布１２月

生產者物價指數。



＊明日舉行２０２０年蓋達爾論壇，中美簽署第一階段經貿協議＊



中國國務院副總理劉鶴現正訪問華盛頓，並將於明日與美方簽署第一階段經貿協議。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：４０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）

委員桑德斯於北愛爾蘭一所大學發表演說。

明日，英倫銀行主管金融穩定的副總裁康利夫參加圓桌會議。此外，費城聯邦儲備銀行總裁

哈克參加圓桌會議。

明日舉行２０２０年蓋達爾論壇（至１６日）。



＊美國公布１２月生產者物價指數，美銀、高盛、貝萊德派業績＊



周三公布業績的美企有：美銀、高盛、貝萊德和聯合保健等。

在數據方面，明午５：３０ｐｍ，英國公布１１月房價指數，年率料由０﹒７％升上１％。

英國１２月消費者物價指數年率料維持於１﹒５％；零售物價指數年率料由２﹒２％升上

２﹒３％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１１月工業生產（經季節調整），月率料由下滑０﹒５％升上

０﹒３％。

明晚９：３０ｐｍ，美國公布１２月生產者物價指數，年率料由１﹒１％升上１﹒３％。１

月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由３﹒５升上３﹒６。



＊網龍開股東特別大會＊



在本港，明日，網龍（００７７７）、富豪產業信託（０１８８１）和中國恆大

（０３３３３）開股東特別大會。（ｈｏ）

