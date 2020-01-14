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14/01/2020 16:22

【金融論壇】天星銀行：虛擬銀行正處於劣勢，需時收集大數據分析

　　《經濟通通訊社１４日專訊》由小米集團（０１８１０）與尚乘合組的天星銀行行政總裁劉
雪樵表示，現時８家已取得牌照的虛擬銀行正處於劣勢，因為虛擬銀行推出的服務比不上傳統銀
行。他指出，當中的最大劣勢是客戶數據量十分少，尤其是在香港，不少市民都不願披露涉及個
人私隱的訊息予銀行，甚至是政府，他認為應加強對市場的教育。
　　他認為，短期內虛擬銀行難以越過掣肘，但相信中長期會慢慢變好，但需要時間去收集大數
據，以進行人工智能等科技分析，可能需要發展３年、５年，甚至１０年也說不定。（ｃｗ）

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