【本港樓市】趙國雄：集團土地不多，對香港有長遠承諾

《經濟通通訊社１４日專訊》長實（０１１１３）旗下荃灣海之戀商場「ＯＰ Ｍａｌｌ」

目前正在試業，長實執行董事趙國雄表示，商場總面積約４３萬平方呎，目前已預租約八成，呎

租約５０至２００元，目前尚有多個知名品牌正在洽商，部分租戶已陸續開幕，預期今年第二季

至第三季正式開業。



＊社會運動未影響呎租，今年樓價波幅料約１０％＊



他指，社會運動未有影響呎租表現，現時商戶仍積極開店，反映對商場有信心。事實上，隨

著中美即將簽訂首階段協議，以及英國脫歐已塵埃落定，釋除市場部分不明朗因素，相信今年本

港樓市情況會較去年好轉，然而也看不到有任何催化劑令樓價可大幅度上升，預料今年樓價波幅

約１０％。



＊趙國雄：集團土地不多，對香港有長遠承諾＊



問及長實會否效法其他大型發展商捐地或借地予政府建過渡性房屋，趙國雄回應指，集團手

頭上的土地不多，但強調幫香港市民「上車」有好多方法可以做，集團在香港有長遠承諾，「只

要為香港好，可以做多啲嘢」都願意考慮。

對於近期部分新盤銷情減慢，他認為，目前逾９成是自住買家，需視乎新盤位置及發展商提

供的付款方式等。他又指，政府放寬樓保措施的確有助市民置業，強調集團不會因惜貨而不推盤

，預料下一個推出的項目為日出康城第８期，至於中半山波老道項目料最快於第一季底推出。

（ｙｗ）

