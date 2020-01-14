【武漢肺炎】林鄭：明早召開專家會議，及後將交代最新情況

《經濟通通訊社１４日專訊》特首林鄭月娥今早主持行會會議前向傳媒表示，早前出發到武
漢了解的食物及衞生局代表團，將於今晚回港，她已與食物及衞生局局長陳肇始溝通，將於明天
早上召開專家會議，及後會再向市民交代最新情況。
她預料，農曆新年將至，將有大量旅客來港，已交託有關部門加強防控工作，將加強清潔、
監察港口衛生設施，以至其他屬於政府其他部門的衛生工作，以減低病毒傳入。（ｂｎ）
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