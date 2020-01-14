  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/01/2020 17:02

【紓困措施】表列政府百億惠民措施，放寬乘車優惠增過渡房屋目標

　　《經濟通通訊社１４日專訊》特首林鄭月娥下午公布十項惠民措施，預計涉及百億元經常開
支，將有過百萬計的市民受惠，重點措施如下：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１﹒長者２元乘車優惠放寬至６０歲或以上長者
２﹒政府代月入不足７１００元的人士，代供僱員的５％強積金供款
３﹒過渡性房屋目標增加至額外５０００個單位
４﹒為輪候公屋超過３年以上及符合資格申請住戶發放現金津貼，直至首次獲編派公屋為止；
　　非公屋、非綜援人士，以及為輪候公屋３年以下人士，制定較為寬鬆職津計劃發放津貼
５﹒研究推行「劏房」租務管制，由運房局成立工作小組研究可行方案　
６﹒關愛基金為失業人士擬定一項新現金津貼，為合資格人士發放最多三個月津貼，最快今年
　　１０月發放
７﹒關愛基金為就業不足、工時低人士設計一項現金津貼，申請條件稍後公布，最快今年１０月
　　實施
８﹒改革長者生活津貼，普通津貼及高額津貼合二為一，每月津貼劃一至３５８５元，資產限額
　　將提高至５０萬元
９﹒俗稱「法定假期」的勞工假期，逐步由１２天增至１７天，與俗稱「公眾假期」的銀行假看
　　齊
１０﹒改善政府外判員工待遇
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情14/01/2020
【紓困措施】林鄭：兩元搭車降到60歲 改革長生津 研增勞工假
FOCUS14/01/2020
【FOCUS】中國甩「貨幣操縱」標籤 「二千億」傳寫入大刁
生財有道14/01/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：新世界11元以下可買
國際動態14/01/2020
菲塔阿爾火山爆發 疏散1.6萬人
生財有道13/01/2020
匯豐推50元和20元新鈔票 首次利用水彩畫設計
生財有道13/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊405元阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金