【紓困措施】表列政府百億惠民措施，放寬乘車優惠增過渡房屋目標

《經濟通通訊社１４日專訊》特首林鄭月娥下午公布十項惠民措施，預計涉及百億元經常開

支，將有過百萬計的市民受惠，重點措施如下：



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１﹒長者２元乘車優惠放寬至６０歲或以上長者

２﹒政府代月入不足７１００元的人士，代供僱員的５％強積金供款

３﹒過渡性房屋目標增加至額外５０００個單位

４﹒為輪候公屋超過３年以上及符合資格申請住戶發放現金津貼，直至首次獲編派公屋為止；

非公屋、非綜援人士，以及為輪候公屋３年以下人士，制定較為寬鬆職津計劃發放津貼

５﹒研究推行「劏房」租務管制，由運房局成立工作小組研究可行方案

６﹒關愛基金為失業人士擬定一項新現金津貼，為合資格人士發放最多三個月津貼，最快今年

１０月發放

７﹒關愛基金為就業不足、工時低人士設計一項現金津貼，申請條件稍後公布，最快今年１０月

實施

８﹒改革長者生活津貼，普通津貼及高額津貼合二為一，每月津貼劃一至３５８５元，資產限額

將提高至５０萬元

９﹒俗稱「法定假期」的勞工假期，逐步由１２天增至１７天，與俗稱「公眾假期」的銀行假看

齊

１０﹒改善政府外判員工待遇

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（ｃｌ）

