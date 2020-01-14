《經濟通通訊社１４日專訊》新地（０００１６）執行董事郭基煇早前建議削減每日單程證
配額，以緩和中港兩地磨擦。長實（０１１１３）執行董事趙國雄認為，中港是一家，可以研究
市民對單程證的擔心，又指香港是一個活力城市，人口多一些亦無所謂。
行政長官林鄭月鄭今日出席行政會議時已拒絕採納郭基煇建議，指單程證限額是配合家庭團
聚政策，現階段不適宜減少配額，而隨後新地亦澄清，指有關建議純屬郭基煇以個人身份提出的
觀點，集團並未曾就相關政策進行研究，尊重現行相關制度安排由兩地政府按政策需要決定。
（ｙｗ）
14/01/2020 17:21
【修例風暴】長實趙國雄：需研究市民對單程證的憂慮
《經濟通通訊社１４日專訊》新地（０００１６）執行董事郭基煇早前建議削減每日單程證
配額，以緩和中港兩地磨擦。長實（０１１１３）執行董事趙國雄認為，中港是一家，可以研究
市民對單程證的擔心，又指香港是一個活力城市，人口多一些亦無所謂。
行政長官林鄭月鄭今日出席行政會議時已拒絕採納郭基煇建議，指單程證限額是配合家庭團
聚政策，現階段不適宜減少配額，而隨後新地亦澄清，指有關建議純屬郭基煇以個人身份提出的
觀點，集團並未曾就相關政策進行研究，尊重現行相關制度安排由兩地政府按政策需要決定。
（ｙｗ）
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