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14/01/2020 17:38

【金融論壇】友邦：自願醫保計劃屬踏出第一步，政府未來可做更多

　　《經濟通通訊社１４日專訊》友邦（０１２９９）區域首席執行官陳榮聲表示，香港具有高
質量的公營醫療體系及私營醫療服務，不過公營醫院輪候時間非常長，巿民在公營醫院轉介至專
科或進行治療都需等候數個月，甚至一年以上的時間。
　　陳榮聲在亞洲金融論壇上指，有調查顯示，全港只有約四分之一的工作人口有購買私人醫療
保險，認為香港政府去年推出自願醫保計劃（ＶＨＩＳ），形容是踏出第一步，讓巿民購買保險
以進入私營醫療體系，並指未來政府可以做得更多，期望可紓緩公營醫療超出負荷的問題，而保
險公司亦願意配合。（ｓｋ）

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