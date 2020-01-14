《小傳日記》炒上二萬九，升勢難持久；ＡＴＭ再衝，高位即刻鬆？

《小傳日記》香江魚缸連升三日之後，今日全日（１４日）高開低走。就喺神州同花旗國簽

署首階段協議前，花旗國或將神州剔出匯率操控國名單，香江魚缸今早一下子跳高１９４點報

２９１４９點，重上兩萬九並創八個月高，但已經係全日最高位。之後，魚缸就開始腳軟，喺

２９０００附近反覆爭持。

隨後，神州海關公布進出口數據，全年以人仔計進出口增逾３巴仙，仲創埋歷史新高；但以

美金計去年出口則跌３巴仙。魚缸即刻轉風向，止升轉跌，未能守著兩萬九關口，最多挫

１６４點，報２８７９０點。最終埋單報２８８８５點，跌６９點，主板成交１１９１﹒９３億

銀增加約７巴仙。國企指數報１１３５５點，跌４１點。

Ａ場方面同樣都係回軟。上證綜合指數報３１０６點，跌８點。深證成分指數報１０９８８

點，跌５１點。兩市合計成交７０１９﹒４３億人仔增約５巴仙。

重磅藍戰士方面，大行高佬指生發發（００３８８）短期的利好因素已反映，全日跌近１巴

仙報２７７﹒６銀；友邦（０１２９９）升近１巴仙，報８７﹒３銀；建行（００９３９）走低

近１巴仙，報６﹒７５銀；傳平保（０２３１８）同新地（０００１６）傾緊參股西九高鐵上蓋

項目，前者走高約１巴仙報９６﹒５銀，後者跌１亳子報１２１﹒２銀；大象（００００５）軟

不足半巴仙，報５９﹒７５銀。

另外，瑞聲（０２０１８）盤中早段曾隨魚缸揚逾１％，隨後獲利回吐，挫超過４巴仙，報

６４﹒６銀，為表現最差藍戰士。



＊閒錢攞去賭銀娛股價好，趁高要骨水閱文大插水＊



農曆新年就到，春運已經開始咗，外圍環境無乜利淡消息，咪有啲閒錢流咗去賭仔度囉。銀

娛（０００２７）創年半新高見６３﹒４銀，收漲逾２巴仙報６２﹒４５銀。中金出咗份報告話

，金沙（０１９２８）上年第四季盈利有望超預期，喺行業首選喎，金沙開心彈起逾３巴仙，報

４４﹒３銀；澳博（００８８０）升近４巴仙，報１０﹒３４銀；新濠（００２００）跳起約２

巴仙，報２１﹒８銀；美高梅（０２２８２）升近２巴仙，報１３﹒８８銀。

新經濟魚毛升咗咁多，大戶細戶見高沽貸。凱雷以折讓８巴仙配售約４千萬股閱文

（００７７２），閱文全日插水近９巴仙報３７﹒６銀。俗稱「ＡＴＭ」嘅ＱＱ（００７００）

、阿里巴巴（０９９８８）同美團（０３６９０）今日齊齊破位，但沽盤好快出現，騰訊反跌逾

１巴仙報４００﹒４銀；阿里巴巴得返四格升幅，報２２３﹒６銀；美團滑近１巴仙報

１１２﹒３銀。小米（０１８１０）跌近２巴仙，報１１﹒６８銀；平安好醫生（０１８３３）

挫近４巴仙，報５９銀。



＊政策見利好磚頭升唔到，股東持股減雅生活造淡＊



廣東人大會議省長馬興瑞喺做政府工作報告果陣話，廣東會放開除咗廣州、深圳之外的城市

落戶限制，即係會畀多啲人入廣東住咁解，內房磚頭佬今日反而有少少回吐，潤地

（０１１０９）跌逾１巴仙報３６﹒４５銀；世房（００８１３）微滑半巴仙報３０﹒１５銀；

中海外（００６８８）跌一格報２９﹒６銀；碧桂園（０２００７）跌半個巴仙報１２﹒２銀；

至於保利置業（００１１９）上年銷售額４３２億人幣，升咗近６巴仙，今日股價升一格報

３﹒４６銀。

雅生活服務（０３３１９）主要股東綠地海外折讓逾６巴仙減持集團５０００萬股，隻股即

刻跣低近６巴仙報３０﹒５銀。消息拖累埋其他物管股，奧園健康（０３６６２）下滑逾２巴仙

，報６﹒０７銀；和泓服務（０６０９３）勁跌超過８巴仙，報１﹒４５銀；綠城服務

（０２８６９）有逾１巴仙升幅，報８﹒７５銀；碧桂園服務（０６０９８）升亳半子報

２８﹒７５銀。



＊新年喜洋洋安踏銷售強，鐵塔四連升電訊表現醒＊



電訊股勢頭愈嚟愈勁，鐵塔（００７８８）早排好似定格咁，靜咗好耐，呢段時間連升４日

，今日漲近２巴仙報１﹒８銀，累積升幅有成逾８個巴仙；聯通（００７６２）、中電信

（００７２８）同中移動（００９４１）各自輕跳逾１巴仙，報７﹒２１銀、３﹒１５銀同

６﹒１１銀；中興通訊（００７６３）剛跌２﹒５巴仙報２６﹒９銀。

富瑞出報告話，預期今年安踏（０２０２０）品牌銷售增長可達中雙位數，Ｆｉｌａ品牌則

達３０巴仙嘅指引。另外，安踏今年會為品牌加入更多時尚元素，而農曆新年期間亦會推廣神州

元素嘅產品咁喎，安踏升２亳半子，報７５﹒４５銀；申洲國際（０２３１３）漲近２巴仙，報

１１５銀；特步國際（０１３６８）升逾１巴仙，報４﹒３８銀；「體操王子」李寧

（０２３３１）跳近３巴仙，報２７﹒３５銀；波司登（０３９９８）彈近４巴仙，報３﹒０２

銀。請請！



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